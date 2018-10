hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

CDU-Vorsitz nach Merkel: Vier Namen, ein Amt

Nun steht es fest: Friedrich Merz will im Dezember auf dem Parteitag in Hamburg für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das gab er am Dienstag bekannt - und beendete damit die Spekulationen, die ein Medienbericht entfacht hatte. "Wir brauchen in der Union Aufbruch und Erneuerung mit erfahrenen und mit jüngeren Führungspersönlichkeiten. Ich bin bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen", schrieb er in einer Erklärung. Mit Kanzlerin Angela Merkel verbindet ihn eine lange Geschichte - aber keine gute. Jahrelang drehte er der Politik den Rücken zu, nun ist er wieder da. Ein Porträt lesen Sie hier.

Allerdings ist er nicht der einzige, der sich um das Amt bemüht: Auch die Vertraute von Merkel, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, möchte den Parteivorsitz übernehmen, ebenso Gesundheitsminister Jens Spahn. Im Gespräch ist zudem Armin Laschet. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey zeigt: Die Deutschen möchten am liebsten Merz an der Spitze der Christdemokraten sehen. Unter den gehandelten Kandidaten liegt er mit knapp 34 Prozent klar vorne. Mit gut 19 Prozent folgt auf Platz zwei Kramp-Karrenbauer. Alle Ergebnisse finden Sie hier.

REUTERS

Die meiste Öffentlichkeit stellte Merkel-Kontrahent Spahn in den vergangenen Monaten für sich her. Doch wer in einer Partei nach ganz oben will, darf nicht radikal und rebellisch sein, sondern muss auch eine verlässliche, gemäßigte Seite zeigen. Spahn hat das inzwischen verstanden, schreibt SPIEGEL-Redakteurin Cornelia Schmergal. Vom Machttaktiker zum Sozialpolitiker: Mehr zur wundersamen Wandlung des Jens Spahn lesen Sie hier.

DIE ZAHL DES TAGES

4,9 Prozent

Die Arbeitslosenquote ist erstmals seit Jahrzehnten unter fünf Prozent gesunken. 2,204 Millionen Menschen waren im Oktober arbeitslos. Das gab es in Westdeutschland zuletzt im Juni 1981. Wenn man allerdings Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte mitrechnet, waren im Oktober 3,14 Millionen Menschen ohne Job. Mehr über die Hintergründe erfahren sie hier.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Geständnis in der vermutlich größten Mordserie der Nachkriegsgeschichte: Der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel hat vor einem Gericht in Oldenburg eingeräumt, dass die Vorwürfe gegen ihn größtenteils stimmen. Die Anklage legt dem bereits zu lebenslanger Haft Verurteilten 100 weitere Morde zur Last.

Der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel hat vor einem Gericht in Oldenburg eingeräumt, dass die Vorwürfe gegen ihn größtenteils stimmen. Die Anklage legt dem bereits zu lebenslanger Haft Verurteilten 100 weitere Morde zur Last. Schlechte Nachrichten für den Artenschutz: China will den Handel mit Körperteilen bedrohter Tierarten wie Nashörner und Tiger zu bestimmten Zwecken erlauben. Jahrzehntelang war es in China verboten, das Horn von Nashörnern oder Tigerknochen zu verkaufen.

DPA

Ein alter Grundsatz des US-amerikanischen Staatsbürgerrechts soll bald nicht mehr gelten. Bislang war es so: Wer auf US-Boden geboren wird, ist Amerikaner. US-Präsident Donald Trump will das ändern, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenkanal Axios.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Das mit dem Wahlrecht für Männer war ein Fehler": Bei keiner Partei ist der Unterschied im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen so groß wie bei der AfD. Margarete Stokowski wünscht sich noch mehr Frauen, die alle zu ihren Männern, wenn sie gerade die AfD wählen gehen wollen, sagen: "Hase, du bleibst hier".

Wo sind die jungen Menschen in der deutschen Politik? Das fragt sich Harald Schmidt angesichts des Rückzugs von Kanzlerin Merkel. Eine Idee, wer sie beerben könnte, hat er schon: Philipp Amthor. Hier sehen Sie das Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie schmutzig geht es im Wahlkampf der US-Zwischenwahlen zu? Im 6. Distrikt von Kentucky zeigt sich das ganze Drama, schreibt SPIEGEL-Korrespondent Christoph Scheuermann. Die Republikaner setzen auf Angst und Lügen, die Demokraten sind weitgehend machtlos. Die ganze Reportage lesen Sie hier.

Endlose Ungewissheit: Nach 18 Jahren wollte der Täter den Eltern erklären, warum ihre achtjährige Tochter Johanna sterben musste. Vor Gericht verstörte er die Angehörigen ein weiteres Mal. Von Julia Jüttner.

dpa Plakat zum Mord von Johanna Bohnacker

Streit um Verantwortung: Wenn Eltern betreuungsbedürftig werden, müssen die Kinder Zeit, Energie und vielleicht auch Geld investieren. Oft geraten Geschwister darüber in Streit - vor allem, wenn die Aufgaben nicht gerecht verteilt sind. Familienpsychologe Hartmut Kasten erklärt hier, was helfen kann.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Heute Abend könnten Sie Ihren Kindern - oder Ihrem Partner oder einem Freund - mal wieder etwas vorlesen: Das fördert nicht nur das Sprachtalent, sondern macht auch Spaß. Hier finden Sie eine Liste schöner Bücher dafür: unsere Empfehlungen aus der Redaktion.

Getty Images

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

