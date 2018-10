hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Der Tod Khashoggis: Schlägerei oder brutaler Mord?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am Dienstag vermutlich Erkenntnisse seiner Behörden im Fall Jamal Khashoggi vorlegen - und den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman damit noch weiter unter Druck setzen. Der behauptet, der Journalist sei im Istanbuler Konsulat bei einer Schlägerei ums Leben gekommen. Die türkischen Ermittler stechen hingegen schon seit Wochen Informationen an Medien durch, wonach es sich bei der Tat um einen lang geplanten Mord handle. Eine umfangreiche Rekonstruktion des Falls aus dem aktuellen SPIEGEL finden Sie hier.

Das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und der Türkei war bereits vor dem Verschwinden Khashoggis angespannt - beide Staaten ringen um Einfluss im Nahen Osten. Beobachter vermuten, dass Erdogan mit den Enthüllungen zu dem Fall, der international für Entsetzen sorgte, von Saudi-Arabien Zugeständnisse bei Machtfragen in der Region erzwingen will, etwa im Katar-Konflikt. Denkbar ist auch, dass Ankara von Riad Hilfsgelder für die angeschlagene türkische Wirtschaft einfordern wird, schreibt mein Kollege Maximilian Popp.

DPA Khashoggi

Die türkische Regierung will unter anderem eine Tonbandaufnahme besitzen, auf der die Tat zu hören ist. Der ehemalige FBI-Agent Ali Soufan beschreibt im SPIEGEL-Gespräch die möglichen Motive: "Die Nachricht hinter diesem Mord lautet: Wenn du gegen mich bist und mir gefährlich werden willst, dann schlage ich zurück. Ich bekomme dich, egal wo du bist." Der Kronprinz habe eine brutale Tat gewollt und gleichzeitig wohl gehofft, damit durchzukommen, sagt Soufan im Interview.

Und in Deutschland? Nach langem Zögern hat sich Siemens-Chef Joe Kaeser nun doch dazu entschieden, seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abzusagen. Das hatten unter anderem Politiker der Grünen und FDP gefordert. Das Auswärtige Amt in Berlin hat zudem den Botschafter von Saudi-Arabien zum Gespräch ins Ministerium gebeten. Vor allem aber treibt das Thema Rüstungsexporte die deutsche Politik um. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Sonntag angekündigt, die deutschen Lieferungen nach Saudi-Arabien überprüfen zu wollen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert nun einen generellen Stopp der Exporte.

DIE ZAHL DES TAGES

95 Prozent

Theresa May, Großbritanniens Premierministerin, hält das Brexit-Abkommen mit der EU für fast vollständig ausgehandelt. Vergangene Woche hatte EU-Chefunterhändler Michel Barnier noch von 90 Prozent Einigung gesprochen - es geht also voran. Doch die Irlandfrage ist und bleibt strittig.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

VW-Anwälte befürchten Zehntausende Kläger wegen Abgasaffäre: Bei der deutschlandweit ersten Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen könnten nach Einschätzung von Anwälten mehrere Zehntausend Dieselfahrer mitmachen. Wie viele es tatsächlich werden, zeigt sich, wenn die Klage am 1. November eingereicht wird.

Bei der deutschlandweit ersten Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen könnten nach Einschätzung von Anwälten mehrere Zehntausend Dieselfahrer mitmachen. Wie viele es tatsächlich werden, zeigt sich, wenn die Klage am 1. November eingereicht wird. Bolton auf heikler Mission: US-Präsident Donald Trump schickt US-Sicherheitsberater John Bolton nach Moskau. Hintergrund ist die Ankündigung Trumps, aus einem wichtigen Abrüstungsabkommen, dem INF-Vertrag, mit Russland austreten zu wollen. Russland kritisierte das scharf.

US-Präsident Donald Trump schickt US-Sicherheitsberater John Bolton nach Moskau. Hintergrund ist die Ankündigung Trumps, aus einem wichtigen Abrüstungsabkommen, dem INF-Vertrag, mit Russland austreten zu wollen. Russland kritisierte das scharf. Neuer Dreh zum Pressekonferenz-Drama bei den Bayern: Erst forderten die Bayern-Bosse einen würdevolleren Umgang mit Spielern, dann warf Uli Hoeneß Juan Bernat vor, "Scheißdreck" gespielt zu haben. Karl-Heinz Rummenigge hat sich nun dazu nochmal geäußert - konkret kritisiert er ein Wort.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Mehr Frauen als Männer haben einen Uniabschluss - doch in Vorständen sind sie in der Minderheit. Woran liegt das? Sobald es im Berufsleben anstrengender wird, ducken sich Frauen gern weg, sind der Eitelkeiten der männlichen Kollegen müde, schreibt SPIEGEL-Redakteurin Susanne Amann. Verdammt, so wird das nichts!

Manfred Witt Susanne Amann

Die deutsche Außenpolitik unter Heiko Maas ist eine erbärmliche Veranstaltung, die zwischen Ohnmacht und Heuchelei schwankt. Das schreibt Jakob Augstein in seiner heutigen Kolumne. Im Fall Khashoggi zeige sich, was die Deutschen in diplomatisch heiklen Fällen tun: erst reden und dann nichts.

Hoch die Tassen: Die Landtagswahl in Hessen mag wichtig sein, wirklich interessant findet Harald Schmidt aber anderes - zum Beispiel Weltstar Catherine Deneuve. Ein Schampus zum Geburtstag!

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wenn das eigene Kind süchtig nach Cannabis ist: Ein Hamburger Elternpaar berichtet davon, wie ihre 16-jährige Tochter ihnen durch das Kiffen immer weiter entglitt. Um andere Eltern wachzurütteln, hat das Paar entschieden, im SPIEGEL über die Sucht zu sprechen. Hier ist ihre Geschichte.

Die vorpommersche Band Feine Sahne Fischfilet macht linke Volksmusik - und wird deswegen von Nazis gehasst. Aus Angst vor rechten Protesten sagte das Bauhaus in Dessau ein Konzert mit ihnen ab - aber die Band will trotzdem auftreten, kündigte sie an. Warum die ganze Aufregung? Arno Frank hat die Band begleitet. Die Reportage finden Sie hier.

Bastian Bochinski

Die Geschichte einer dramatischen Rettungsaktion: Wochenlang waren die Weißhelme in Syrien eingekesselt. Dann gelang in einer groß angelegten Aktion ihre Evakuierung. Doch einer fehlt: Feuerwehrmann Chalid al-Saleh, Chef der Weißhelme in Kuneitra. Von Christoph Reuter.

Was unser Erbgut über unser Schicksal verrät: Forscher sind in unserem Erbgut auf die Ursachen von fünf häufigen Krankheiten gestoßen. Mit Hilfe von DNA-Tests gelingt es nun immer besser, das persönliche Krankheitsrisiko von Menschen vorherzusagen. Von Johann Grolle.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie im Kino gucken könnten - falls Sie es noch nicht getan haben: Das Transgender-Drama "Girls" wurde mit Preisen überschüttet und geht ins Oscar-Rennen. Zu Recht, findet Frédéric Jaeger. Die Geschichte um ein Transgender-Mädchen begeistert mit selten gesehener Sensibilität. Hier lesen Sie seine Rezension.

Universum Film/ Menuet

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

