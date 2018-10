hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Warum Trump bei den Midterms triumphieren könnte

Am 6. November finden in den USA die sogenannten Midterms statt, bei denen das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats gewählt werden. Die oppositionellen Demokraten hoffen auf einen Erfolg gegen die Republikaner von Präsident Donald Trump.

Doch die Realität könnte anders aussehen, wenn die Stimmen ausgezählt werden. Vor allem im Senat stehen die Chancen schlecht für die Demokraten - auch wegen Trump. Er hat komplett auf den Wahlkampfmodus umgeschaltet und wirbt in Bundesstaaten, in denen der Ausgang noch offen ist, um die vielen Wechselwähler. Was Sie über die wichtigsten Rennen wissen müssen, erklärt meine Kollegin Britta Kollenbroich.

Profitieren könnte Trump außerdem vom Andrang der vielen Menschen, die aus Zentralamerika über die US-Grenze kommen wollen und dabei große Gefahren auf sich nehmen (Lesen Sie hier den Bericht meines Kollegen Alexandar Sarovic). Unter den Migranten seien "viele Kriminelle", behauptet Trump - und hofft wohl, dass durch solche Behauptungen verängstigte Wähler sich gegen die eher liberalen Demokraten entscheiden.

Einer der Hoffnungsträger der Demokraten ist übrigens der Kandidat Beto O'Rourke, der in Texas den Senatssitz für die Oppositionspartei gewinnen will. Lesen Sie hier das Porträt über den "weißen Obama".

REUTERS Beto O'Rourke

DIE ZAHL DES TAGES

4

Beim HSV fallen einem ja viele Zahlen ein - wie lange der Traditionsverein vor seinem schleichenden Niedergang in der Bundesliga war zum Beispiel. Heute geht es aber darum, dass der Klub durch die Entlassung von Christian Titz und die Einstellung seines Nachfolgers Hannes Wolf jetzt insgesamt vier Übungsleitern Geld überweist - denn auch die vorherigen Trainer Markus Gisdol und Bernd Hollerbach stehen dank langfristiger Verträge noch auf der Payroll. Bei den Hanseaten wird jetzt trotzdem alles gut, glaubt mein Kollege Christian Helms.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Sprengsätze in der Post an Obama und die Clintons: Unbekannte haben offenbar "verdächtige Pakete" an die Ex-US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sowie dessen Ehefrau Hillary geschickt. Ein Sprengsatz soll laut einem Medienbericht dem ähneln, der an den US-Milliardär Soros gesandt wurde. Auch die CNN-Büros im New Yorker Time Warner Center wurden evakuiert.

Unbekannte haben offenbar "verdächtige Pakete" an die Ex-US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sowie dessen Ehefrau Hillary geschickt. Ein Sprengsatz soll laut einem Medienbericht dem ähneln, der an den US-Milliardär Soros gesandt wurde. Auch die CNN-Büros im New Yorker Time Warner Center wurden evakuiert. So leben Menschen ohne Wohnung: Sie führen ein Dasein im Schatten der Gesellschaft. Nun zeigt die erste systematische Untersuchung: Unter Wohnungslosen gibt es Nöte und Sorgen, aber auch viel Optimismus. Und in einem Punkt versagt die Politik.

NurPhoto via Getty Images

EU-Parlament stimmt für Verbot von Plastik-Wegwerfprodukten: Einweggeschirr, Wattestäbchen oder Strohhalme - für manche Produkte gilt der Bann schon ab 2021.

imago/Jochen Tack

Nahles sieht keine "Schicksalswahl" in Hessen: Die SPD-Chefin lässt vor der Abstimmung in dem Bundesland aber offen, wie es danach mit der Großen Koalition in Berlin weitergeht.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Das Smartphone ist an allem schuld, Ausrufezeichen! Die deutsche Smartphone-Kritik ist vergiftet. "Was macht das mit unseren Kindern" kann nicht ernsthaft die Frage sein. Und "früher war alles besser" nicht die Antwort, schreibt Sascha Lobo in seiner Kolumne.

Was man im Tiny House so anstellen kann: Auf 25 Quadratmetern in einem Minihaus - wie fühlt sich das wohl an? Sehen Sie hier das Video von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Das Märchen vom harmlosen Gras: Für viele Deutsche ist Cannabis gesundes grünes Kraut. Politiker wollen die Droge freigeben. Sollte es so weit kommen, wären Kinder und Jugendliche die Verlierer.

Benjamin Güdel/ DER SPIEGEL

"Wie sich meine Mutter bei der Pflege kaputtmacht": Seit fast zehn Jahren kümmert sich ihre Mutter um ihre Großeltern. Aber niemand hat sie gefragt, ob sie das will. Auch in ihrer Familie sei zu lange geschwiegen worden, schreibt meine Kollegin Carolin Katschak.

Porschefahrer legt sich nach Beinahe-Crash mit Porsche an: Nur knapp entging ein Porschefahrer einem Auffahrunfall. Nun streitet er mit dem Autohersteller, weil das Notbremssystem seines Panamera nicht reagierte. Ein TÜV-Gutachter bestätigt Mängel. Doch die Lage ist knifflig.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Spannung in der Champions League: Naja, der Sieg der Bayern in Athen war etwas mühsam und erwartbar. Heute Abend wird es da schon spannender. Borussia Dortmund kann im Heimspiel gegen Atletico Madrid zeigen, ob das Team von Trainer Lucien Favre auch schon gut genug ist für die europäische Spitzenklasse (21 Uhr, zu sehen bei Sky).

Hendrik Breuer

Die besten Spiele für die Familie: Oder sie machen sich schon mal wegen eines passenden Weihnachtsgeschenkes für ihre Kinder schlau - wenn sie unter zehn Jahren sind. Wer für Jungs und Mädchen in diesem Alter ein gutes Spiel sucht - hier sind zehn Empfehlungen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

