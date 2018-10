hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Wird es im Fall Khashoggi eng für Kronprinz bin Salman?

Saudi-Arabien hat sich mit der mutmaßlichen Tötung des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi international isoliert. Das Königreich ist blamiert, es erscheint moralisch bankrott.

Für den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist es eine ungewohnte Situation: Weil der mutmaßliche Mord in Istanbul geschah, steht der Präsident nun als Aufklärer vor der Weltöffentlichkeit, und kann von Recht und Gewissen sprechen.

Bei seiner Ansprache vor AKP-Abgeordneten am Mittag erklärt er, der Tod Khashoggis sei geplant gewesen, es handele sich um einen "politischen Mord". Die "nackte Wahrheit" hatte Erdogan versprochen, aber er stellte vor allem die Fragen, die weiter offen sind: Wo ist die Leiche? Wer hat den Mord, von dem Erdogan überzeugt ist, befohlen? Und Erdogan versprach: All das werde restlos aufgeklärt.

DPA Mohammed bin Salman, kurz MbS

Auffällig an dem Auftritt war, dass Erdogan nur vom greisen König Salman sprach. Den bislang designierten Thronfolger Mohammed bin Salman, kurz MbS, erwähnte er nicht. Dem Kronprinzen, der womöglich der Auftraggeber der grausamen Tat war, ist Erdogan in Abneigung verbunden. Türkei-Korrespondent Maximilian Popp analysiert, womöglich wittere Erdogan eine Chance, MbS als neuen Herrscher zu verhindern.

Tatsächlich macht MbS, der sich bislang als Hoffnungsträger zu inszenieren versuchte, den saudischen Royals häufig Ärger: Kollege Christoph Reuter erinnert Prinz Mohammed an die Sage vom König Midas, bei dem alles, was er berührte, zu Gold wurde. Nur wird aus allem, was MbS anpackt, eben etwas ganz anderes.

24.399

So viele Anträge auf das neue Baukindergeld wurden allein in den ersten 30 Tagen gestellt. Damit wäre ein Sechstel der pro Jahr veranschlagten drei Milliarden Euro schon ausgegeben. Die Haus- und Wohnbauförderung ist umstritten, weil sie jene mit 12.000 Euro pro Kind subventioniert, die sich ein Eigenheim auch ohne staatliche Hilfe leisten könnten. Familien ohne Vermögen bringt der Zuschuss dagegen nichts.

DPA Mikroplastik

Zeitreisen für rechte Antifeministen wünscht sich Kolumnistin Margarete Stockowski. Sie könnten sich in die Vergangenheit beamen lassen, die ihnen mehr behagt: ohne gleichgeschlechtliche Ehe, Frauenwahlrecht, Gender Studies.

Deutschland ist zweitbestes Reiseziel der Welt, und warum, weiß Harald Schmidt: Dessauer Wollstrumpfhosen, Mittelrheintal von oben, Riesenbockwurst. Was hat sich die Lonely-Planet-Redaktion da nur gedacht? Das Video.

Vom Chef zur Chefin: Die Schweizer Unternehmensgründerin Bea Knecht hieß mal Beat. Wer ein Problem mit ihrem neuen Geschlecht hat, hält besser die Klappe. Meine Kollegin Fiona Ehlers mit einem Lehrstück über Transgender und Macht.

MYRZIK UND JARISCH / DER SPIEGEL

Brandgefährlich: Eine Geiselnahme in einer Apotheke in Köln verlief dramatischer als zunächst bekannt. Der Mann hatte sein Opfer bereits mit Benzin übergossen. Eine Rekonstruktion.

Müll an Land, Müll im Meer und jetzt sogar im Menschen? Abhilfe schaffen kann das "Zero-Waste-Life", wie es die Amerikanerin Bea Johnson lebt. Ihr gesamter Müll eines Jahres passt in ein Einmachglas. Zwar nicht Zero, aber ganz schön wenig. Ein Besuch.

Reißen die Rechtspopulisten Europa in den Abgrund? Arte widmet sich mit einer Dokumentation Italiens erstarkenden Nationalchauvinisten. Darin erklären die Autoren, was Lega-Chef wie Matteo Salvini so attraktiv macht. Hier geht es zur Mediathek.

