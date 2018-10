hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Wenn Sie sich auch fragen, ob sich eine Eigentumswohnung auf lange Sicht rechnet, können wir Ihnen helfen. Eins vorweg: Wenn Sie in den sieben größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart leben, ist es auf Dauer günstiger zu mieten als zu kaufen. Bis zu zehn Prozent haben Verbraucher weniger in der Tasche, wenn sie sich einen Neubau gönnen, statt zur Miete zu wohnen. Das ergibt eine Studie, die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt. Falls Sie woanders auf Wohnungssuche sind, können Sie sich hier die finanzielle Belastung im Vergleich anzeigen lassen.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist eines der derzeit drängendsten Probleme. In den 77 deutschen Großstädten fehlen fast zwei Millionen Wohnungen. Am stärksten betroffen sind nicht etwa Familien, sondern allein lebende Menschen mit niedrigem Einkommen. Für sie fehlen 1,4 Millionen kleine Wohnungen bis 45 Quadratmeter. Mittlerweile leben fast 50 Prozent der Großstädter in Single-Haushalten. Doch für die 6,7 Millionen Menschen gibt es nur 2,5 Millionen Kleinstwohnungen (Details dazu lesen Sie hier). Die Bundesregierung will nun mit Steueranreizen für private Investoren dazu beitragen, dass mehr bezahlbare Wohnungen entstehen.

Doch nicht nur aus finanzieller Sicht kann Mieten trotz allem nervenschonender sein - vorausgesetzt man hat die Wohnungssuche schon hinter sich gebracht. Warum mit dem Hauskauf das Elend erst anfängt, schreibt SPIEGEL-Redakteurin Michaela Schießl hier.

DIE ZAHL DES TAGES

34 Milliarden

So viel Vermögen (in Euro) vereinen die beiden Großaktionäre des Autoherstellers BMW, Stefan Quandt und Susanne Klatten, geschätzt auf sich. Allein 1,2 Milliarden Euro Dividende bekamen sie im Frühjahr überwiesen. Sie führen damit die Liste der reichsten Deutschen an - und lösen die zweitplatzierten Reimanns ab. Mehr zum Ranking des manager magazins finden Sie hier.

Wolfgang von Brauchitsch für mm

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Kanzlerin Angela Merkel ist nach Israel gereist und hat die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Dort gedachte die Kanzlerin der sechs Millionen Opfer des Holocaust. Deutschland müsse dem Antisemitismus entschieden entgegentreten, schrieb sie dort ins Gästebuch.

AP

Pamela Rendi-Wagner soll als erste Frau Österreichs Sozialdemokraten führen. Ihre Fans in der SPÖ glauben, sie habe das Zeug, die interne Spaltung zu überwinden und Wahlen zu gewinnen. Aber ist sie nur eine Verlegenheitslösung?

Ihre Fans in der SPÖ glauben, sie habe das Zeug, die interne Spaltung zu überwinden und Wahlen zu gewinnen. Aber ist sie nur eine Verlegenheitslösung? US-Präsident Donald Trump, der angebliche Selfmade-Milliardär, hat über Jahrzehnte finanzielle Hilfe seines Vaters bekommen. Das haben Recherchen der "New York Times" ergeben. Nun ermittelt auch die Steuerbehörde - die Trump-Familie soll mit Steuertricks viele Millionen Dollar hinterzogen haben.

Das haben Recherchen der "New York Times" ergeben. Nun ermittelt auch die Steuerbehörde - die Trump-Familie soll mit Steuertricks viele Millionen Dollar hinterzogen haben. Die niederländische Regierung hat vier Russen wegen Spionageverdachts ausgewiesen. Sie sollen einen Angriff auf die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag geplant haben. Nach ersten Informationen soll es sich um einen versuchten Hackerangriff gehandelt haben.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

So gehen Intrigen heute: Der Stiftungsrat der Gedenkstätte im ehemaligen Stasigefängnis Berlin-Hohenschönhausen hat entscheiden, den Direktor der Einrichtung von seinem Posten zu entfernen. Kaum jemand ist bei der Linkspartei so verhasst wie der Berliner Historiker, schreibt Kolumnist Jan Fleischhauer.

Wie wird man reich in kurzer Zeit? Das fragt sich nicht nur Harald Schmidt. Zwei aktuelle Nachrichten lassen den Anlageprofi aufhorchen. Hier geht es zum Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Chips, Schokolade, Cola: Mit kalorienreichen Lebensmitteln wollte Susanne Kaupe den Stress in ihrem Leben bewältigen. Doch stattdessen nahm sie nur immer weiter zu - 192 Kilo brachte sie schließlich auf die Waage. Dann fasste sie einen Entschluss. Meine Kollegin Maria Stöhr erzählt hier ihre Geschichte.

Der Tod von Karen Knappe ist bis heute ungeklärt. Knappe ist 24 Jahre alt, eine Straßenprostituierte aus Frankfurt, drogenabhängig, als sie plötzlich verschwindet. Der Fall landet auf dem Schreibtisch von Kommissar Frank Herrmann. 17 Jahre ist das her. Der Fall lässt ihn einfach nicht los, schreibt meine Kollegin Julia Jüttner.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Das können Sie im Kino sehen: Ruth Beckermann zeigt in ihrem Dokumentarfilm "Waldheims Walzer" nationalkonservative Kontinuitäten, die bis heute andauern. Die Regisseurin dokumentiert den antisemitischen Wahlkampf des späteren österreichischen Präsidenten, Kurt Waldheim. Manchmal ist die Nähe erschreckend, schreibt Till Kadritzke.

