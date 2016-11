Daimler-Chef bei Grünen-Parteitag Team Cemtsche

Grünen-Chef Cem Özdemir und Daimler-Chef Dieter Zetsche? Sind ein super Team - auf dem Parteitag in Münster brachten sie tatsächlich so etwas wie Spannung in die Veranstaltung.

Aus Münster berichtet Annett Meiritz