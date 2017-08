CDU-Ministerpräsident zu Koalitionspoker Günther kann sich Jamaika-Bündnis im Bund vorstellen

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther kann sich nach den ersten Erfahrungen mit einer schwarz-gelb-grünen Koalitionsregierung in Kiel auch ein entsprechendes Dreierbündnis im Bund vorstellen. "Ich glaube, dass eine Jamaika-Konstellation auch im Bund funktionieren kann, besonders wenn es bei den Partnern menschlich stimmt", sagte er dem "Tagesspiegel".

Der Landeschef der CDU regiert seit Juni 2017 als Ministerpräsident in Kiel - und führt derzeit die einzige Jamaika-Koalition auf Landesebene. Der 44-Jährige sieht sich selbst als Teil der "Führungsreserve der CDU". Andere Erfahrungen mit einer Jamaika-Koalition hatte es zuvor bislang nur im Saarland gegeben.

"Bei uns gab es vom ersten Tag an ein gemeinsames Verständnis der Spitzenleute. Wenn eine solche Situation im Bund auch einmal gegeben wäre - warum nicht auch da?", sagte Günther der Zeitung. Der Ministerpräsident räumte aber auch ein: "Realistisch muss man sagen, dass die Hürden zwischen Union, FDP und Grünen auf Bundesebene höher sind als auf Landesebene."

Darüberhinaus bevorzugt Günther in Berlin nach der Bundestagswahl ein Zweierbündnis - "und möglichst keine große Koalition". Wenn es auf Grundlage des Wahlergebnisses vom 24. September reicht, würde er dabei Schwarz-Gelb einer Koalition mit den Grünen vorziehen.

Vor der Abstimmung liefern sich die Parteien derzeit Wahlkampf. Am Wochenende begann Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dortmund ihre Deutschlandtour, 50 Stationen stehen auf dem Programm. In den Umfragen liegt die Union aus CDU und CSU derzeit deutlich vorne. Im ARD-Deutschlandtrend verlor Merkel aber zuletzt an Zustimmung.