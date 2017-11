Angebliche "Ver.di-Schlampe"-Attacke Gewerkschafterin erneuert Vorwürfe gegen Ministerpräsident Günther

Der Eklat fand mitten im schleswig-holsteinischen Wahlkampf statt: Beim TV-Duell zwischen Torsten Albig (SPD) und Daniel Günther (CDU) erhob eine Zuschauerin schwere Vorwürfe. "Sie haben mich mal 'Ver.di-Schlampe' genannt, im Landtag", sagte sie zu CDU-Mann Daniel Günther. Das könne man nachlesen, behauptete sie.

Ihr Name ist Gabriele Schwohn, ehrenamtliches Mitglied im Ver.di-Gewerkschaftsrat, 61 Jahre alt und lange für die SPD kommunalpolitisch tätig. Günther wies den Vorwurf als "ungeheuerlich" zurück, so etwas habe er nie gesagt. In den Protokollen des schleswig-holsteinischen Landtags tauchte die angebliche Beleidigung nicht auf. Kurzzeitig drohte die CDU mit rechtlichen Schritten, sah davon aber später ab - "angesichts der erfolgten Klarstellung über die Unwahrheit der Behauptungen".

Doch nun hat Schwohn, die auch SPD-Lokalpolitikerin war, ihre Vorwürfe wiederholt. Nach einem Treffen im Landtag sei Günther an ihr und einer Kollegin vorbeigelaufen und "zischte uns das quasi ins Ohr: 'Ver.di-Schlampe'", sagte sie der "taz". "So ein Arsch", habe sie damals gedacht.

Auf die Frage, warum sie nach dem TV-Duell monatelang geschwiegen habe, sagte Schwohn: "Mir ist am nächsten Tag von Ver.di ein Medienanwalt zur Seite gestellt worden. Der hat knallhart gesagt: Egal was passiert, egal wie sehr du kochst: Füße stillhalten."

Vorwürfe auch Richtung Stegner

Beweisen kann Schwohn ihre Vorwürfe nicht. Aber sie sagte der "taz", sie habe zwei eidesstattliche Erklärungen für ihre Version: "Ich habe das unterschrieben und eine weitere Zeugin, die direkt betroffen war."

Die CDU und Günther wollten die erneuten Vorwürfe auf Nachfrage nicht kommentieren. "Dazu ist alles gesagt", antwortete ein Parteisprecher.

Auch gegen SPD-Landeschef Ralf Stegner, der sich im Wahlkampf von Schwohn distanziert hatte, erhebt die Gewerkschafterin Anschuldigungen. "Das hat mich so was von geärgert", sagte sie der "taz" zu der fehlenden Rückendeckung. "Herr Stegner gehört zu denen, die mit Frauen Probleme haben - massiv." Die SPD hat auf eine Anfrage bislang nicht reagiert.