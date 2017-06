Wahl des Ministerpräsidenten Günther neuer Regierungschef in Schleswig-Holstein

Knapp zwei Monate nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther zum Regierungschef gewählt worden. Er bekam bei der Abstimmung im ersten Wahlgang im Kieler Landtag 42 von 73 Stimmen. Die Koalitionspartner CDU, Grüne und FDP haben gemeinsam 44 Mandate. Der 43-Jährige bekam damit zwei Stimmen weniger als das "Jamaika"-Bündnis Sitze im Plenum hat.

Er habe sich in den letzten Tagen schon ab und zu mal kneifen müssen, "dass es auch wirklich geklappt hat", sagte Günther unmittelbar vor Beginn der Sitzung. Sein Kabinett will noch im Laufe des Tages zu einer konstituierenden Sitzung zusammenkommen.

Die CDU stellt in der neuen Regierung außer dem Ministerpräsidenten auch den Innenminister (Hans-Joachim Grote), die Bildungsministerin Karin Prien und die Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack. Für die Grünen bleiben Robert Habeck Umweltminister und Monika Heinold Finanzministerin. Die FDP übernimmt mit Sozialminister Heiner Garg und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ebenfalls zwei Ressorts. FDP-Landeschef Garg war 2009 bis 2012 Sozialminister, sein Stellvertreter Buchholz im gleichen Zeitraum Vorstandschef von Gruner + Jahr.

Die Spitzen der künftigen Regierungspartner hatten am Dienstag den Koalitionsvertrag unterzeichnet, nachdem die Parteien diesen gebilligt hatten. Die größten Vorbehalte gegen eine "Jamaika"-Koalition hatte es bei den Grünen gegeben, die in den vergangenen fünf Jahren in dem Bundesland gemeinsam mit der SPD und dem SSW (Südschleswigscher Wählerverband) regiert hatten.

Die CDU (25 Sitze) hatte die Landtagswahl mit 32 Prozent deutlich vor der SPD (21 Sitze) gewonnen, die 27,3 Prozent holte. Es folgten die Grünen (10) mit 12,9 Prozent und die FDP (9) mit 11,5 Prozent. Die AfD schaffte mit 5,9 Prozent den erstmaligen Einzug in das Parlament und bekam 5 Mandate. Der von der Fünf-Prozent-Sperrklausel ausgenommene SSW erreichte 3,3 Prozent und 3 Sitze.