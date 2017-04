Unterwegs mit Schleswig-Holsteins CDU-Spitzenkandidat Günther, Daniel Günther

Es ist ein Heimspiel für den Mann, der Ministerpräsident werden will. Eigentlich. Mehr als hundert CDU-nahe Bürger, die meisten über 60 Jahre alt. Sie haben sich im urigen Gasthof in Schwentinental nahe Kiel versammelt, der Saal ist voll.

CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther punktet mit Spott über die rot-grüne Regierung und Zorn über hohe Einbruchszahlen und geringe Aufklärungsquoten. Es ist nicht mehr lang hin bis zur Landtagswahl am 7. Mai.

Doch auch Günthers Probleme zeigt sich hier in diesem so freundlich gesonnen Saal: Die Leute wissen nicht so recht, wie er heißt. Und sie nehmen ihn nicht so richtig ernst. Das sind, nun ja, recht grundsätzliche Probleme.

"Wird schwer", raunt einer

So wird er in der Fragerunde versehentlich "Herr Daniel" genannt. Und die Begrüßung durch den Ortsvorsitzenden als "künftiger Ministerpräsident" löst bei den älteren Herren in der letzten Reihe Kopfschütteln aus. "Wird schwer", raunt einer.

Günther ist 43 Jahre alt, er sieht zehn Jahre jünger aus. Einem Drittel der Wahlberechtigten ist er unbekannt. Seinen Aufstieg verdankt er auch einer Führungskrise der schleswig-holsteinischen CDU. Seit 2010 wechselte der Landesvorsitz fünfmal, der eigentlich vorgesehene Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ingbert Liebing, schmiss im Oktober hin.

Liebing schlug Günther vor, der die Wahlkämpfe 2009 und 2012 im Hintergrund geleitet hatte. Der Ex-Landesgeschäftsführer rückte in die erste Reihe und das ziemlich unverhofft. Liebing habe ihn mit seiner Entscheidung in einer Vorstandssitzung überrascht, erzählt Günther. Er sei dann kurz rausgegangen, um seine Frau zu informieren. Sie sollte es nicht aus dem Radio erfahren. Am 7. Mai tritt Günther gegen SPD-Regierungschef Torsten Albig an.

Es ist das Duell zweier Pragmatiker, beide Kandidaten mögen die leisen Töne. Mitte der Woche nahm der Wahlkampf jedoch Fahrt auf. Dafür sorgte der Vorwurf einer SPD-Kommunalpolitikerin, Günther habe sie "im Landtag mal 'Ver.di-Schlampe' genannt". Der CDU-Politiker weist das als ungeheuerlich zurück und wirft der SPD eine Schmutzkampagne vor. Belege für die angebliche Beleidigung gibt es nicht.

Sonderfall SSW hilft der SPD

Für die Union ist Schleswig-Holstein kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen (14. Mai) und viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl ein wichtiger Stimmungstest. Und die Ausgangslage hat sich durchaus verbessert für die Christdemokraten: Die AfD schwächelt in den Umfragen, nach elf erfolgreichen Landtagswahlen könnten die Rechtspopulisten in Schleswig-Holstein den Einzug ins Parlament verpassen. Und auch der Schulz-Effekt scheint verpufft, die Demoskopen sehen die SPD von Martin Schulz bundesweit wieder deutlich hinter Angela Merkels CDU.

Im nach dem Saarland zweitkleinsten Flächenland deutet trotzdem wenig auf einen Machtwechsel hin. Auch Günther sprüht nicht gerade vor Optimismus, bei einem Auftritt in seinem Wahlkreis Eckernförde drückt er es so aus: Schwarz-Gelb sei möglich, "wenn wir vor der SPD landen, wenn die FDP die Grünen abhängt und AfD und Linkspartei scheitern" .

Das sind ziemlich viele Wenns. Zur Einordnung: In Umfragen liegen SPD und CDU nah beieinander - bei Infratest dimap führt die SPD mit zwei Prozent Punkten, bei der Forschungsgruppe Wahlen die CDU mit zwei Punkten. Doch Günthers Wunschpartner FDP (neun Prozent) liegt deutlich hinter den Grünen (zwölf Prozent). Zudem gibt es mit dem Südschleswigschen Wählerverband SSW eine Sonderkonstellation: Für die Vertreter der dänischen Minderheit gilt die Fünfprozenthürde nicht, seit 2012 regiert der SSW mit Rot-Grün in der sogenannten Küstenkoalition.

Spott vom Optiker

Günther muss also kämpfen. Und er versucht es. Zum Beispiel am Montagmittag in Eutin, einer 17.000-Einwohnerstadt zwischen Kiel und Lübeck. Mit dem örtlichen Wahlkreiskandidaten Tim Brockmann will er Rosen verteilen. Der Regen und die Uhrzeit machen es den Männern schwer, nur wenige Wähler lassen sich blicken. Also tingeln Günther und Brockmann durch die meist leeren Geschäfte. Die Resonanz ist freundlich, die Ladenbesitzer freuen sich über den Besuch und ein paar Blumen.

Bei einem Eutiner Optiker muss Günther sich jedoch ein wenig Spott gefallen lassen: Er habe sich ja eine neue Brille besorgt, erzählt der CDU-Politiker, man habe ihm vorgeworfen, mit dem alten, randlosen Gestell sehe er aus wie ein Konfirmand. "Das ist jetzt aber noch die alte Brille, oder?", scherzt der Fachmann und setzt dazu, er hätte Günther zu einem anderen Modell geraten, "mit mehr Dampf".

Inhaltlich scheint sich der Christdemokrat durchaus Dampf verordnet zu haben: "Beim Thema Innere Sicherheit bin ich konservativ, da können Sie mich ruhig als Hardliner bezeichnen." In familien- und gesellschaftspolitischen Fragen setze er dagegen auf Modernisierung. Zum Beispiel fordert er, homosexuelle Partnerschaften mit der Ehe gleichzustellen.

Auch in der Bildungspolitik überrascht Günther - mit dem Versprechen, das Turboabitur abzuschaffen. Eine Kehrtwende, schließlich war es die CDU, die das G8-Abitur vor Jahren durchgesetzt hat. Günther bezeichnet das heute als Fehler: "Wir haben uns von der Wirtschaft einreden lassen, unsere Schulabgänger seien zu alt. Kinder müssen aber Zeit haben, auch mal nach rechts und links zu schauen."

Seiner eigenen Karriere will Günther auch im Falle einer Wahlniederlage noch Zeit geben. Wenn es mit dem Regierungswechsel nicht klappt, plant er, als Oppositionsführer weiterzumachen. "Es hat uns nicht geholfen, jedes Jahr die Führungspersönlichkeiten auszutauschen", sagt Günther: "Ich bin gekommen, um zu bleiben."