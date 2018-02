Schleswig-Holsteins Ministerpräsident "Wir haben immer nur auf Angela Merkel geschaut"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident hat Kanzlerin Angela Merkel in Schutz genommen. Die Ressortverteilung und der Verlust einiger Ministerien in der neuen GroKo sei nicht mit der Schwäche Merkels zu begründen, sagte Daniel Günther dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Unser großer Erfolg ist, dass wir diese Regierung zusammenbekommen haben. Es spricht für Angela Merkels Stärke, dass ihr das gelungen ist", sagte Günther.

Zugleich forderte er die Partei auf, sich nicht nur auf die Kanzlerin zu verlassen.

"Wir haben immer nur auf Angela Merkel geschaut und ihr alle Aufgaben übertragen: Kanzlerin zu sein, die Partei zu führen und dann auch noch die unterschiedlichen Flügel der Partei zu repräsentieren", sagte Günther. Diese Fülle an Aufgaben könne Merkel jedoch nicht allein erfüllen. "Parteipolitische Profilierung ist keine Aufgabe einzelner, sondern die Verantwortung der gesamten Partei, bis in die Gliederungen hinein."

Nach der Einigung von CDU,CSU und SPD auf ein gemeinsames Bündnis hatte es in der Union vermehrt Kritik an der Verteilung der Ministerien gegeben. Auch Günther hatte am Tag zuvor gesagt, der Zuschnitt, den CDU, CSU und SPD vereinbart hatten, könne die Union nicht zufriedenstellen. Dass die CDU das Innen- und das Finanzressort gegen das Landwirtschafts- und das Wirtschaftsministerium getauscht habe, sei eine Einbuße, die vom Wahlergebnis nicht gedeckt sei, sagte er der "Welt".

Die CDU brauche künftig mehr inhaltliche Debatten, forderte Günther nun. Man habe es jedoch in der Vergangenheit versäumt, als Partei mit starken inhaltlichen Flügeln in Erscheinung zu treten. "Dazu müssen alle in der Union ihren Beitrag leisten."

Günther hatte in Schleswig-Holstein Anfang Mai überraschend gewonnen. Schließlich war er bis zum Wahlkampf vielen Menschen unbekannt. Inzwischen sieht er sich aber auch selbst Teil der "Führungsreserve der CDU".