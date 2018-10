hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Merkel auf dem Rückzug

Am Vormittag begann das Beben in der CDU: Angela Merkel kündigte den Verzicht auf den Parteivorsitz an. Nach dem miserablen Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl in Hessen sei es Zeit, "ein neues Kapitel aufzuschlagen". Es sei nicht möglich, jetzt "einfach zur Tagesordnung" überzugehen. Kanzlerin werde sie bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben, sagte Merkel - wie lange auch immer die angeschlagene Große Koalition hält. "Das Bild, das die Bundesregierung abgibt, ist inakzeptabel", gab sie zu.

Seit 18 Jahren ist sie im Amt, auf dem Parteitag in Hamburg Anfang Dezember soll ein Nachfolger gewählt werden. Aber wer wird das sein? Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn wollen Merkel beerben, aber auch andere Namen werden gehandelt. Mein Kollege Alexander Sarovic stellt die möglichen Nachfolger vor.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Grüne pokern in Hessen, FDP blockt: Schwarz-Grün scheint in Hessen ausgemacht, doch am Tag nach der Wahl senden die Grünen plötzlich Signale Richtung SPD und FDP. Verkaufen sie sich nur teuer? Oder gibt es echte Chancen für eine Ampel? Lesen Sie hier die Analyse meines Kollegen Kevin Hagen.

RICARDO MORAES/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Wahlsieger Jair Bolsonaro

Wahlschock in Brasilien: In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat der Rechtsextremist Jair Bolsonaro mit rund 55 Prozent gewonnen. Der "Tropen-Trump" ist damit am Ziel. Welche Gründe der Triumph von Bolsonaro hat, erklärt meine Kollegin Britta Kollenbroich.



"Ich werde das Schicksal des Landes verändern", kündigte der bisherige Hinterbänkler an. Was der Ausgang der Abstimmung für Lateinamerikas größtes Land bedeutet, erläutert mein Kollege Jens Glüsing.

REUTERS Feiernde Bolsonaro-Anhänger

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Am Ende: Nun hat auch Angela Merkel begriffen, dass es vorbei ist. Nach ihrer Entscheidung, den Parteivorsitz abzugeben, wird sie nicht mehr lange Kanzlerin bleiben. Wer Neuwahlen fürchtet, fürchtet die Demokratie, schreibt Jakob Augstein in seiner Kolumne.

ADAM SCHULTZ/EPA-EFE/REX/Shutterstock Trauer in Pittsburgh

Verzweifelte Staaten von Amerika: Der Anschlag von Pittsburgh und die Serie von Paketbomben sind für alle Politiker in den USA eine Mahnung, rhetorisch abzurüsten. Sonst könnte die Lage außer Kontrolle geraten, befürchtet mein Kollege Roland Nelles.

Fährt ein Merz-Zug durch Deutschland: Wird Friedrich Merz, auch Mister Blackrock genannt, CDU-Chef? Man kann unsicher sein. Es gibt noch andere Kandidaten. Sehen Sie selbst im Video mit Harald Schmidt.

DER SPIEGEL

DIE ZAHL DES TAGES

9

Real Madrid wurde am Sonntag vom FC Barcelona im Clásico mit 5:1 vom Platz gefegt. Jetzt ist der Champions-League-Sieger nur noch Neunter in der spanischen Tabelle - und deshalb soll der erst im Sommer verpflichtete Trainer Julen Lopetegui schon wieder gehen. Einen Nachfolger gibt es angeblich auch bereits: Es soll der Italiener Antonio Conte sein, der zuletzt Chelsea London coachte.

AP Julen Lopetegui

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Dieses Europa ist in sechs Monaten am Ende": Wenn Italien im Streit mit Brüssel nicht nachgibt, droht eine Kettenreaktion. Am Ende könnte ein Austritt des Landes stehen - mit unkalkulierbaren Folgen für den Rest Europas. Hier können Sie die Geschichte anhören.

Filippo Monteforte/ AFP Ministerpräsident Conte (l.) und Innenminister Salvini (ganz r.)

Oscar trug Müllsäcke - als Kleidung: Welche Qualen eine Mutter in Emsbüren im Emsland ihrem Sohn zufügte, ist kaum zu begreifen. Das Jugendamt betreute die Familie, griff aber nicht ein. Erst die Schwester rettete den Jungen.

Jan Feindt/ DER SPIEGEL

Der Höhepunkt des Seminartags - Staubsaugen: Gedankenabschalten kann man lernen. Von einem veganen Koch und einem spirituellen Mediziner, zum Beispiel. Anna Clauß hat einen ihrer Kurse besucht.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: Fußball ist ja selten langweilig, zumindest in England nicht. In der Premier League können gleich fünf Mannschaften Meister werden. Obwohl der FC Liverpool gerade Spitzenreiter ist - Topfavorit bleibt Titelverteidiger Manchester City. Das Team von Trainer Guardiola muss um 21 Uhr bei Tottenham Hotspur (Tabellenfünfter) antreten - ein schweres Auswärtsspiel (Live-Ticker bei SPIEGEL ONLINE, Stream bei DAZN).

Was Sie bauen könnten: Achtung, schon diesen Mittwoch ist Halloween! Hier sind vier einfache Bastelanleitungen, damit Sie am Abend der perfekte Party-Schreck sind.

Martha Ruhde

