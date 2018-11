hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Ein verspäteter Besuch der Kanzlerin

Es ist ein Besuch unter schwierigen Vorzeichen: Wochenlang schaute die Bundesrepublik in den Septemberwochen nach Chemnitz - mit einem Gefühl aus Unbehagen, Unverständnis und Entsetzen. Nur Stunden nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Deutschkubaner hatten rechtsextreme Gruppen mobil gemacht. Der Grund: Die Tatverdächtigen stammten aus Syrien und dem Irak. Es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen und rechten Demonstrationen.

Drei Monate nach den Ereignissen, die wegen des inzwischen entlassenen Verfassungsschutzschefs beinahe zum Bruch der GroKo geführt hätten, kommt Kanzlerin Angela Merkel nach Chemnitz. Viele fragen sich: Warum erst so spät - und was kann sie jetzt noch bewirken?

Diese Kritik muss sich Merkel gefallen lassen. Die Chemnitzer Bürgermeisterin Barbara Ludwig dämpfte bereits die Erwartungen und warf der Regierungschefin "praktisch eine dreijährige Sprachlosigkeit vor". Die Folgen davon seien beim Thema Integration in Chemnitz spürbar geworden. Die CDU-Chefin verteidigte sich gegen die Kritik - sie habe nicht in einer völlig aufgewühlten Stimmung kommen wollen.

DPA Barbara Ludwig

Merkel droht ein ungemütlicher Abend: Gegen späten Nachmittag wird sie sich in einem Bürgerdialog den Fragen der Chemnitzer stellen. Rechte Gruppen organisieren sich in Sozialen Netzwerken, kündigten Protest an - wie groß diese ausfallen, ist nicht abschätzbar.

Wir informieren Sie im Laufe des Abends weiter: Mehrere Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort und werden von dort berichten.

DIE ZAHL DES TAGES

66

So viele Stimmen Vorsprung haben die Grünen bei der Landtagswahl in Hessen vor der SPD. Das ergab die Neuauszählung einiger Bezirke, nachdem es am Wahlabend zu Pannen gekommen war. Die SPD hoffte deshalb bis zu diesem Freitag noch, auf den zweiten Platz vor rücken zu können. Vergeblich. Der grüne Vorsprung schrumpfte laut amtlichem Endergebnis nur marginal - von 96 auf nun 66 Stimmen.

Getty Images Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

DPA Wird seit 1985 ausgestrahlt: Die Lindenstraße

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Halten Sie durch, Frau May": Von ihren Ministern im Stich gelassen, in der eigenen Partei unter Beschuss geraten - und trotzdem hat die britische Premierministerin unwahrscheinlich viel für ihr Land herausgeholt. "Sie ist die einsame Heldin", kommentiert mein Kollege Peter Müller.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Ein Bambi für Friedrich Merz: Der Dreikampf um den CDU-Vorsitz wird härter. Was können die Kandidaten tun, um ihr Image zu verbessern? Harald Schmidt hat sich da so seine Gedanken gemacht. Hier geht es zum Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Schneller Termin beim Facharzt - so kann es klappen: Wochenlange Wartezeiten für eine Untersuchung beim Spezialisten sind ein Dauerthema: Im Interview spricht Susanne Meunier von der Stiftung Warentest über die Frage, wie man schneller einen Arzttermin bekommen kann.

Mal eine Auszeit nehmen vom Stress, nicht mehr arbeiten müssen: Diese vier Aussteiger haben es gewagt . Wie sie sich finanzieren und warum sie die Entscheidung nicht bereut haben.

Jewgeni Roppel/ SPIEGEL WISSEN

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: In "An Elephant Sitting Still" zeichnet der Filmemacher Hu Bo eine einzigartige Momentaufnahme der chinesischen Gesellschaft. Der Kinobesucher erhält Einblicke in das Leben und Schicksal von vier Personen, meist gefilmt mit der Handkamera. Bei der Berlinale 2018 wurde der beinahe vierstündige Spielfilm als bester des Festivals gefeiert. Hu Bo erlebte die Weltpremiere seines Werkes nicht mehr - er beging Suizid. Lesen Sie hier die Rezension meiner Kollegin Hannah Pilarczyk.

Arsenal - Institut für Film und Videokunst

Was Sie außerdem tun könnten: Den neuen SPIEGEL-Podcast hören. Darin geht es um den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Nur wenige andere Spitzenpolitiker der Partei stehen so häufig im Fokus wie er. Wegen seiner rechten Äußerungen drohte ihm beinahe der Partei-Ausschluss. Wer ist der Mann? Was treibt ihn an? Hier geht es zu der neuen Folge.

