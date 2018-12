hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Einzelfall oder Grundsatzproblem: Wie rechts ist die Polizei?

Etwa 250.000 Polizisten sorgen in Deutschland täglich für Sicherheit. Sie erleben Anfeindungen, leisten Nachtschichten und Überstunden - es ist häufig kein dankbarer Job. Seit dem Wochenende wird wegen rechtsextremer Chatinhalte gegen fünf Beamte eines Frankfurter Reviers ermittelt. Das Landeskriminalamt hat die Untersuchung jetzt offenbar auf weitere Dienststellen ausgeweitet.

In der jüngeren Vergangenheit gab es mehrere solcher Fälle. Das weckt einen schlimmen Verdacht: Hat die Polizei ein größeres Problem mit rechten Tendenzen in ihren Reihen? Meine Kollegen Jörg Diehl und Ansgar Siemens nähern sich dieser schwierigen Frage an.

Mit einem Fax unter dem Decknamen "NSU 2.0" begann in Frankfurt die Polizeiaffäre. Er ging an die Anwältin Seda Basay-Yildiz, die unter anderem Opfer der Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" vertrat. Inzwischen ist ein weiteres Schreiben aufgetaucht, das Ähnlichkeiten aufweist. Der Kölner Jurist Mustafa Kaplan ist der Empfänger und hat Anzeige erstattet.

Die Ermittlungen könnten sich auch auf die hessische Landespolitik auswirken. Dort verhandeln CDU und Grüne über eine Fortsetzung ihrer Koalition. Es geht um Posten und Macht. Dem ohnehin wackelnden CDU-Innenminister Peter Beuth wird vorgeworfen, Informationen nicht schnell genug weitergegeben zu haben. Morgen soll er im Innenausschuss Stellung dazu nehmen. Und auch die umstrittene Rolle Volker Bouffiers - damals Innenminister und heute Ministerpräsident - nach dem NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel wird plötzlich wieder zum Thema.

DIE ZAHL DES TAGES

50

Einer der außergewöhnlichsten Spieler des deutschen Fußballs feiert heute seinen runden Geburtstag: Mario Basler. Keine Frage: Der nun 50-Jährige war fußballerisch einer der Helden meiner Kindheit. Meine Freunde und ich wollten alle so schießen können wie er. Den Ball so anschneiden, wie es kaum ein anderer konnte (teilweise von der Ecke direkt ins Tor). Zugegeben: Abseits des Platzes fiel er häufig negativ auf. Seine Erfolge, seine Verfehlungen, seine Sprüche - mein Kollege Alex Raack hat sie lesenswert aufgeschrieben.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wo die Kalorienbomben an Weihnachten lauern: Ernährungsexpertin über Kekse, Braten, Glühwein - und was das mit unserem Körper macht.

DER SPIEGEL

Der Alltag ist voller Gefahren: Harald Schmidt erklärt deshalb, wie man eine Rolltreppe korrekt nutzt. Aber nicht nur das. Hier geht es zum Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Kann ich mir guten Gewissens noch einen Baum ins Wohnzimmer stellen? Ja, das geht. Der Robin-Wood-Experte Rudolf Fenner weiß, worauf man achten muss.

Er wurde als Nazi beschimpft, andere feierten ihn: Anfang 2018 entschied Jörg Sator, dass seine Tafel in Essen vorerst nur noch Bedürftige mit deutschem Pass aufnimmt: Der Fall sorgte für ein Riesenaufsehen. Was ist seither passiert? Mein Kollege Lukas Eberle hat ihn besucht.

DER CARTOON DES TAGES

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun könnten: Fall Sie noch mit dem Gedanken spielen, zwischen den Jahren spontan in den Skiurlaub zu fahren, und etwas Nervenkitzel schätzen, ist das die richtige Abendlektüre: Wir haben die steilsten Pisten zusammengestellt. Darunter sind einige Geheimtipps. Aber Achtung: Die Abfahrten sind nur für geübte Fahrer geeignet.

