Neue Football-Leaks-Enthüllungen: Die Bayern und die europäische Superliga

Geheimaktionen an der Säbener Straße: Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat prüfen lassen, wie der Rekordmeister die Bundesliga verlassen könnte, um stattdessen in einer neuen "Super League" um das ganz große Geld zu spielen - zusammen mit 15 anderen europäischen Spitzenklubs. Das geht aus Datensätzen der Plattform Football Leaks hervor, die der SPIEGEL exklusiv auswerten konnte.

Die Bayern ließen auch klären, ob sie künftig noch Spieler an die Nationalmannschaft abgeben müssten. Es existiert eine bindende Absichtserklärung, auf der die Bayern auftauchen, die schon in diesem Monat unterschrieben werden soll. Lesen Sie hier die genauen Pläne der Münchner.

In Zusammenarbeit mit 14 europäischen Partnerredaktionen veröffentlicht der SPIEGEL ab sofort eine Enthüllungsserie über die bislang geheimen Geschäfte. Mehrere Wochen lang werden Dutzende Artikel die Hintergründe über die "Dirty Deals" der europäischen Fußballwelt offenbaren. Lesen Sie dazu auch:

Merkel-Nachfolge: Was Sie über den Machtkampf in der CDU wissen müssen

Wolfgang Schäuble trieb die Kandidatur von Friedrich Merz voran: Der Bundestagspräsident hat nach SPIEGEL-Informationen von langer Hand und hinter den Kulissen das Comeback des früheren Fraktionschefs der Union vorbereitet.

Getty Images/ Reuters Merz und Schäuble

Was wirklich hinter Merkels Rückzug steckt: Wie die CDU-Chefin um ihr Erbe kämpft, beschreiben unsere Kollegen Melanie Amann, Markus Feldenkirchen und Ralf Neukirch.

Wie die CDU-Chefin um ihr Erbe kämpft, beschreiben unsere Kollegen Melanie Amann, Markus Feldenkirchen und Ralf Neukirch. Dann doch lieber noch ein bisschen Merkel: Es hätte viele Gründe gegeben, die CDU-Chefin in die Wüste zu schicken. Aber jetzt? Unser Kolumnist Thomas Fricke findet, dass die möglichen Merkel-Nachfolger mehr bieten sollten als nur Sprüche.

Wählt den Merkel-Nachfolger nach dem Münsteraner Tatort: Die Parallelen zwischen den Kandidaten und dem Ermittlerteam um Thiel und Boerne sind verblüffend, meint Harald Schmidt in seinem Video.

DER SPIEGEL

Türkei und USA heben gegenseitige Sanktionen gegen Minister auf: Im Verhältnis zwischen Ankara und Washington gibt es nach dem Streit über einen Pastor Anzeichen für eine Entspannung.

Im Verhältnis zwischen Ankara und Washington gibt es nach dem Streit über einen Pastor Anzeichen für eine Entspannung. "Können keine Vollkaskoversicherung bieten": Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen warnt Freiburgs Polizeipräsident vor voreiligen Schlüssen. Und gibt den Bürgern einen Ratschlag.

Brad Goldpaint

Licht aus, Sterne an: Weil die meisten Städte nachts hell leuchten, zeigt sich der spektakuläre Sternenhimmel nur noch selten. Sie wollen ihn trotzdem funkeln sehen? Wir zeigen Ihnen die besten Astro-Bilder.

DPA

Wer behält die Kinder, er oder sie? Wer darf das Kind wie oft bei sich haben? Wer bestimmt, wo es zur Schule geht? Scheidungsväter fühlen sich oft benachteiligt.

Johanna soll ein Mädchen sein? Es gibt gar nicht so wenige Namen, die im Arabischen und Deutschen ähnlich klingen. Nach einer peinlichen Erfahrung sieht Samer Tannous, ein in Rotenburg lebender Syrer, das eher als Nachteil an.

Warum wurde mein Verlobter Jamal Khashoggi so brutal ermordet? Die internationale Gemeinschaft muss die Täter zur Verantwortung ziehen, fordert Hatice Cengiz.

38 Prozent

Er kommt aus Windrädern, Solarpanels oder Biomasse-Anlagen: Ökostrom wird in Deutschland immer wichtiger. Bis September stieg der Anteil an der Stromproduktion auf 38 Prozent - drei mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl wegen der Sommerhitze die Wasserkraft sogar schwächelte. Wie es um den Kohlestrom steht, erfahren Sie hier.

DPA

DPA/ Fox Deutschland Rami Malek als Freddie Mercury

Freddie Mercury neu kennenlernen: Der lange erwartete Queen-Film "Bohemian Rhapsody" kommt nach zehn (!) Jahren auf die große Leinwand. Allein der Auftritt von Hauptdarsteller Rami Malek ist vermutlich einen Kinobesuch wert - auch wenn sich Kollege Andreas Borcholte mehr Sex und Radikalität gewünscht hätte.

Und wie wird das Wetter? Kaum Regen und lauwarme Temperaturen kündigt unser Experte Jörg Kachelmann an.

