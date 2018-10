hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Die CSU vor ihrer schwierigsten Wahl

Sie werden es schon gemerkt haben: Je weiter die Woche voranschreitet, desto weiß-blauer werden die Themen unserer Berichterstattung. Die Landtagswahl im Freistaat Bayern am Sonntag ist eben nicht wie jede andere. Und das hat viele Gründe.

Seit Monaten liegen die Nerven in der CSU blank. Intern ringen Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer um die Macht - und nach der Wahl wohl auch um die Frage, wer die Schuld für das schlechte Abschneiden der Partei tragen muss. Die Umfragen sind seit Langem schon katastrophal. Bei der vergangenen Landtagswahl erhielt die CSU noch die absolute Mehrheit, derzeit liegt sie nach unserer jüngsten Umfrage bei 33 Prozent.

Landesvater Söder versucht auf den letzten Metern alles, um die Wähler von seinen Qualitäten zu überzeugen, macht deshalb teure Wahlversprechen. Doch das Prinzip Füllhorn funktioniert nicht, wie meine Kollegen David Böcking und Maria Marquart zeigen.

Getty Images Horst Seehofer und Markus Söder

Sie möchten weniger lesen und stattdessen mehr über die Wahl in Bayern hören und sehen? Dann habe ich diese Empfehlungen für Sie:

Söder musste lange auf seinen Sprung an die Spitze des Landes warten. Doch übersteht er diese Wahl? Und wie wirkt sich die CSU-Krise um Parteichef Seehofer auf die Große Koalition aus? Antworten darauf gibt es im Podcast "Stimmenfang".

Die Grünen sind plötzlich zur zweitstärksten Kraft geworden: Meine Kolleginnen Anne Martin und Leonie Voss haben die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze im Wahlkampf mit der Kamera begleitet.

8:01:39

Das ist die Stundenzahl, die der deutsche Triathlet Patrick Lange beim Ironman 2017 auf Hawaii für den Sieg benötigte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (MEZ) wird der Triathlon dort zum 40. Mal ausgetragen. Eine der spannenden Fragen ist: Kann ein Deutscher zum fünften Mal in Folge die Strecke von 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen wieder als Schnellster absolvieren? Bei den Frauen will die Schweizerin und Weltranglistenerste Daniela Ryf ihren vierten Sieg in Folge feiern. Alle weiteren Fakten lesen Sie hier.

DPA Ironman Hawaii

Die Mehrheit nutzt sie, doch viele haben noch nicht gelernt, soziale Netzwerke sinnvoll zu nutzen: Das schreibt mein Kollege Sascha Lobo in seiner Kolumne. Damit sind wir nicht allein. Denn selbst die Betreiber seien kaum in der Lage, diese zu kontrollieren. Aber es gibt Hoffnung, schreibt Lobo.

DER SPIEGEL

Harald Schmidt ist entsetzt über den massiven Unterrichtsausfall an deutschen Schulen: Er bietet sich deshalb selbst als Lehrer an. Hier ist sein Hilfsangebot.

Fehlende Gleichberechtigung im Alltag: Ist sie schuld, wenn er nicht putzt? Der Großteil der Hausarbeit bleibt immer noch an den Frauen hängen. Warum Forscher sagen, dass dies nicht nur an den Männern liegt, erklären meine Kolleginnen Annette Großbongardt und Katja Thimm.

Immuntherapien als Behandlungsmethode für Krebserkrankungen: Niels Halama, Oberarzt am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, erklärt, bei welchen Krebsarten sie Erfolg versprechend sind.

Getty Images Krebszelle

Was Sie sehen könnten: In "Bad Times at the El Royale" treffen sieben Fremde in einem heruntergekommenen Hotel aufeinander. Jeder von ihnen hat ein Geheimnis und erhält die Möglichkeit, Vergebung zu erlangen. Doch diese Nacht entwickelt sich anders, als alle das erwarteten. Drew Goddards Sixties-Thriller verdient die beste Bewertung, schreibt mein Kollege David Kleingers. Denn schlechte Zeiten im El Royale bedeuten einen sehr guten Abend im Kino.

20th Century Fox "Bad Times at the El Royale"

Was Sie hören könnten: Vor einem Jahr wurden Belästigungsvorwürfe gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein bekannt. Weltweit entwickelte sich danach die #MeToo-Bewegung. Wie ist die Lage der Frauen in Deutschland? Und was hat sich durch die Debatte verändert? Damit beschäftigt sich der neue SPIEGEL-Podcast.

