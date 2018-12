hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Das Geschäft mit der Hoffnung

Krebs. Wer sich mit dieser Diagnose konfrontiert sieht, sei es persönlich oder im näheren Umfeld, weiß um die Wirkung des Wortes. Nach dem Schock beginnt die Suche nach Auswegen: Lässt sich die Krebsart behandeln? Was ist die geeignete Therapie? Mit sinkender Chance auf Heilung wächst die Verzweiflung. Umso perfider ist es, wenn sich herausstellt, dass einige Personen mit der Hoffnung todkranker Menschen spielen, indem sie ihnen Genesung in Aussicht stellen.

Solch einen Fall haben meine Kollegen Kristina Gnirke und Nicolai Kwasniewski aufgedeckt. An der Frankfurter Uniklinik behandelten Mediziner Hunderte Prostatakrebspatienten an allen wissenschaftlichen Leitlinien vorbei mit der sogenannten Lutetium-PSMA-Therapie. Todkranken Patienten wurden Heilungschancen suggeriert - dabei ist die Therapie weder klinisch getestet noch ihre Wirkung zweifelsfrei nachgewiesen. Die Klinik unternahm lange nichts, obwohl es interne Warnungen gab.

Doch was ist der richtige Behandlungsweg? Neben der klassischen Schulmedizin setzen viele Menschen auf alternative Ansätze: Homöopathie, Ayurveda, Gesundbeten. Ihre Anhänger betonen gern, ihre Methoden würden keinen Schaden anrichten. Meine Kollegin Nina Weber hat sich kürzlich eine Studie genauer angeschaut. Sie zeigt, wann dies bei Krebspatienten nicht mehr gilt.

DIE ZAHL DES TAGES

197

So viele Tage verbrachte der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf der Raumstation ISS. Nach sechseinhalb Monaten im All landete der 42-Jährige am frühen Morgen mit seinen zwei russischen Kollegen in der "Sojus"-Raumkapsel in der Steppe Kasachstans. Zählt man seine beiden bisherigen Missionen auf der Raumstation zusammen, war kein Deutscher so lange im All wie Gerst: fast ein Jahr.

Aus dem All hatte er immer wieder Botschaften und Bilder über Facebook und Twitter verschickt. Ein Video, das nun veröffentlicht wurde, sorgt dabei besonders für Aufsehen. Darin entschuldigt er sich bei seinen ungeborenen Enkeln für den aktuellen Zustand der Erde.

AFP

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

NDR/Radio Bremen Loriots Kultsketch: "Weihnachten beHoppenstedtsts"

Was wurde eigentlich aus Dicki Hoppenstedt? Es ist eine Frage, die an Weihnachten viele Menschen umtreibt: Mein Kollege Christoph Gunkel hat die Frau getroffen, die in Loriots Kultsketch vor 40 Jahren den dicken Jungen spielte.

Ob Helene oder Hannelore - nur die Liebe zählt: Helene Fischer hat einen neuen Mann, einen Luftakrobaten. Ja, dieses Kribbeln mit Bühnenpartnern - das kenne er auch, sagt Harald Schmidt. Hier geht es zum Video.

IN EIGENER SACHE

Der Fall Relotius: Die Täuschungen von Claas Relotius kamen ans Licht, weil sein Kollege Juan Moreno bei der Recherche für die gemeinsame Geschichte "Jaegers Grenze" misstrauisch wurde. Im Video erzählt Moreno von seinem Verdacht - und dem, was darauf folgte.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Dem Teufelskreis der Schmerzen entkommen: Mediziner Johannes Lutz erklärt, wie seine Patienten ihr Leiden lindern können: durch radikalen Schmerzmittelentzug.

DPA KarErivanaHaubub

Als der Tengelmann-Chef verschwand: Karl-Erivan Haub, Chef des Familienkonzerns Tengelmann, bricht im April zu einer Bergtour auf - seitdem fehlt von ihm jede Spur. Seine Familie und das Unternehmen versuchen, in die Normalität zurückzufinden.

DER CARTOON DES TAGES

Thomas Plaßmann 20.12.1Emily

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Disney Emily Blunt als "Mary Poppins"

Was Sie sich anschauen könnten: Im Kino läuft seit heute mit "Marry Poppins' Rückkehr" eine Weiterdrehe des Musicalklassikers. Disney hat sich ein zweites Mal an eine Adaption der Romane über das Kindermädchen gemacht und dem 1964 entstandenen Musical eine Fortsetzung geschenkt. Diese steht mit ihrem Witz, Gefühl und Stilbewusstsein dem Original in nichts nach, schreibt meine Kollegin Jenni Zylka. Vielleicht ist das ja der richtige Familienfilm für Sie in der Vorweihnachtszeit.

Was Sie außerdem tun könnten: Den neuen Podcast "Stimmenfang" hören. Darin beschäftigen sich meine Kolleginnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel mit dem Thema Digitalisierung und befragen Staatsministerin Dorothee Bär, warum Deutschland bei der Digitalisierung derart hinterherhinkt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

