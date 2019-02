hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: 219a - die Reform und die Folgen

Die Reform des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche ist eine der heikelsten Gesetzesvorlagen der Großen Koalition. Die Verhandlungen über den umstrittenen Paragrafen 219a zogen sich über ein Jahr. Die SPD wollte das Gesetz abschaffen, die CDU stellte sich quer. Das Thema drohte die Regierung zu zerlegen. Am Ende stand ein Kompromiss, der heute Abend im Bundestag beschlossen werden soll.

Dieser besagt: Das Werbeverbot bleibt, wird aber ergänzt. Künftig sollen sich Schwangere leichter über die Möglichkeiten einer Abtreibung informieren können. Ärzte und Kliniken dürfen nun mitteilen, dass sie Abtreibungen vornehmen, müssen für weitere Informationen aber auf Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen. Bisher konnten sie verurteilt werden, wenn sie auf ihrer Internetseite Schwangerschaftsabbrüche als Leistung nannten.

Nicht für alle zufriedenstellend, aber immerhin ein Fortschritt, kommentierte meine Kollegin Milena Hassenkamp jüngst, als der Koalitionsentwurf bekannt wurde. Sie hat sich zudem angeschaut, wie stark der Einfluss der selbst ernannten Lebensschützer-Bewegung auf die CDU ist - und welchen Druck diese ausübt. Hier geht es zum Artikel.

Abtreibungsgegner gewinnen auch in Deutschland eine immer lautere Stimme. Mit welchen Argumenten werben sie für ihr Anliegen und was steckt dahinter? Hier geht es zum Faktencheck meiner Kollegin Irene Berres.

Die Zahl des Tages: 60

So viel Euro müssen britische Touristen womöglich künftig für ein Visum zahlen, wenn sie nach dem Brexit - sofern er denn wirklich irgendwann kommt - in die EU reisen wollen. Eigentlich wollten die EU-Staaten nach dem Ausscheiden Großbritanniens auch weiter die visafreie Einreise ermöglichen. Doch es gibt einige Hindernisse.

News: Was Sie heute wissen müssen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Endlich raus aus dem Schlafmodus: Bund und Länder haben sich doch noch geeinigt: Bald werden 5,5 Milliarden Euro in die technische Ausstattung von Schulen fließen. Doch mit ihrer Aufplusterei haben Politiker das Vertrauen der Bürger verspielt, findet meine Kollegin Miriam Olbrisch.

Harald Schmidt erklärt Meghan und Kate: Meghan lädt zur Babyparty nach New York, ihre Schwägerin Kate fährt angeblich lieber in den Skiurlaub. "Was ist bei den Royals los?", fragt sich Harald Schmidt. Hier geht es zum Video.

Cartoon des Tages

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie kriminelle Großfamilien in Essen herrschen: Das Ruhrgebiet ist zu einer Hochburg arabischstämmiger Clans geworden - damit soll nun Schluss sein, verspricht die Politik. Wirklich?

"Die 'German Angst' war eine Erfindung": Der Historiker Frank Biess hat eine Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland geschrieben. Sie erzählt von einem Land, das nach dem Krieg von Angst getrieben, aber auch stabilisiert wurde.



Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie hören könnten: Die neue Folge unseres Podcasts "Stimmenfang". Thema in dieser Woche: Werden CDU und SPD wieder unterscheidbarer, kehren Lagerwahlkampf und alte Feindbilder zurück? Beide Parteien versuchen jedenfalls ihr Profil zu schärfen, egal ob beim Thema Flüchtlingspolitik oder Hartz IV.

