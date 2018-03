Kosten, Quorum, Gewicht Das SPD-Mitgliedervotum in Zahlen

Zum zweiten Mal nach 2013 hat die SPD ihre Mitglieder über den Eintritt in eine Koalition mit den Unionsparteien CDU und CSU abstimmen lassen. Am Samstagabend um 22 Uhr begann die Auszählung der Stimmen, das Ergebnis soll am Sonntagmorgen um 9 Uhr bekanntgegeben werden. Bevor es so weit ist - hier ein Überblick des Votums in Zahlen:

Teilnehmer : Exakt 463.723 SPD-Mitglieder waren diesmal stimmberechtigt.

: Exakt 463.723 SPD-Mitglieder waren diesmal stimmberechtigt. Kosten : Laut Parteiangaben kostete das Mitgliedervotum rund 1,5 Millionen Euro.

: Laut Parteiangaben kostete das Mitgliedervotum rund 1,5 Millionen Euro. Brieföffnung : Dafür wurden zwei "Hochleistungsschlitzmaschinen" gemietet, die jeweils pro Stunde rund 20.000 Briefe öffnen können. Eine Maschine wiegt rund hundert Kilogramm. 2013 dauerte der ganze Prozess mit Öffnen und Auszählen rund 14 Stunden.

: Dafür wurden zwei "Hochleistungsschlitzmaschinen" gemietet, die jeweils pro Stunde rund 20.000 Briefe öffnen können. Eine Maschine wiegt rund hundert Kilogramm. 2013 dauerte der ganze Prozess mit Öffnen und Auszählen rund 14 Stunden. Papier : Die verschickten Abstimmungsunterlagen wogen 38 Gramm, der in einer Sonderausgabe des "Vorwärts" verschickte 177-seitige Koalitionsvertrag 188 Gramm. Bei 463.723 stimmberechtigten SPD-Mitgliedern macht das ein Gewicht von rund 104.801 Kilogramm Papier.

: Die verschickten Abstimmungsunterlagen wogen 38 Gramm, der in einer Sonderausgabe des "Vorwärts" verschickte 177-seitige Koalitionsvertrag 188 Gramm. Bei 463.723 stimmberechtigten SPD-Mitgliedern macht das ein Gewicht von rund 104.801 Kilogramm Papier. Online-Abstimmung: War für rund 2300 im Ausland lebende Mitglieder möglich.

War für rund 2300 im Ausland lebende Mitglieder möglich. Lagerung : Die beim Parteivorstand eingegangenen Stimmzettel werden - wie auch 2013 - ein Jahr lang "trocken und sicher" gelagert. Das ist wichtig für Anfechtungen, sollte es knapp ausgehen.

: Die beim Parteivorstand eingegangenen Stimmzettel werden - wie auch 2013 - ein Jahr lang "trocken und sicher" gelagert. Das ist wichtig für Anfechtungen, sollte es knapp ausgehen. Auszählung : Die erfolgt durch rund 120 Mitglieder aus ganz Deutschland per Hand und unter notarieller Aufsicht.

: Die erfolgt durch rund 120 Mitglieder aus ganz Deutschland per Hand und unter notarieller Aufsicht. Quorum : Das Ergebnis für Annahme oder Ablehnung der Koalition ist bindend, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder abstimmen. Das war bereits am 23. Februar geschafft, drei Tage nach Abstimmungsbeginn.

: Das Ergebnis für Annahme oder Ablehnung der Koalition ist bindend, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder abstimmen. Das war bereits am 23. Februar geschafft, drei Tage nach Abstimmungsbeginn. Ergebnis 2013: Abgegebene Stimmen: 369.680 (77,86 Prozent der Mitglieder), davon wirksam abgegebene Stimmen: 337.880 - viele hatten die eidesstattliche Erklärung nicht mitgeschickt. Mit Ja stimmten damals 256.643 (75,96 Prozent), mit Nein 80.921 (23,95 Prozent).

