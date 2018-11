Heftige Debatte um Uno-Migrationspakt "Die AfD verbreitet Lügen"

Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle erhält in diesen Wochen manche hasserfüllte Mail. "Volksmörder" muss sich der Bundestagsabgeordnete da nennen lassen. Der Grund: Kuhle unterstützt den Uno-Migrationspakt.

Mit der Wut, die Kuhle auf sich zieht, ist er im Bundestag nicht alleine. Auch andere Abgeordnete sind davon betroffen. Seit Wochen läuft in den sozialen Netzen eine Kampagne gegen den "Globalen Pakt für Migration", mitbetrieben auch von der AfD und vielen ihrer Abgeordneten in Landtagen und im Bundestag.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel behauptet auf ihrer Facebook-Seite sogar, der Uno-Pakt führe dazu, "dass jeder völlig freizügig in das Land immigrieren kann, welches ihm zusagt".

Dabei ist das Vertragswerk, das am 10. und 11. Dezember von bislang 190 Staaten - darunter Deutschland - im marokkanischen Marrakesch verabschiedet werden soll, der Versuch, der weltweiten Migration Regeln zu geben. Der Pakt stellt einen "nicht rechtlich bindenden Kooperationsrahmen" dar, wie dort ausdrücklich festgehalten wird.

Auch streicht er "das nationale Recht der Staaten" heraus, "ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen". In mehreren Punkten geht es bei den Absichtserklärungen um Verbesserungen in den Migrationsländern, etwa bei Gesundheit, aber auch um Regelungen zur Identitätsfeststellung oder zu einem koordinierten Grenzschutz.

Rechtspopulisten mobilisieren weltweit

Doch der Streit auf internationaler Ebene kommt der AfD in ihrer Kampagne entgegen: Nach den USA, Australien und Ungarn hat sich jüngst auch das von Konservativen und Rechtspopulisten regierte Österreich aus dem Pakt zurückgezogen, in Kroatien gibt es darüber einen heftigen Streit zwischen der Staatspräsidentin und der Regierung, die ihn weiter mittragen will.

Begleitet wird in Deutschland die AfD-Kampagne durch zahlreiche Eingaben von Bürgern, die an den Petitionsausschuss des Bundestags gingen. Weil der Ausschuss sie bislang nicht auf der Internetseite veröffentlichte - darunter auch eine der früheren CDU-Abgeordneten Vera Lengsfeld - zeigt sich die AfD empört.

Es werde "offensichtlich versucht, ein komplettes Thema - trotz großen öffentlichen Interesses - von der Debatte auszusperren", beklagte sich jüngst Matthias Moosdorf, Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion. Der bekannte Cellist aus Leipzig hat selbst eine eigene Petition eingebracht - nicht als AfD-Mitarbeiter, wie er betont, sondern als "Bürger".

Von einem Ausschluss der Öffentlichkeit, wie in vielen AfD-Beiträgen beklagt wird, kann indes keine Rede sein.

Erstmals hatte der Bundestag im April in einer Aktuellen Stunde über den Pakt debattiert, am Donnerstag erreichte das Thema erneut das Parlament - auf Wunsch der AfD. Sie hatte dazu einen Antrag eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, den Pakt nicht zu unterzeichnen. Er wurde zur weiteren Beratung an den Auswärtigen Ausschuss verwiesen, wie auch ein konträrer Antrag der Grünen. Ende November will die Große Koalition einen eigenen Antrag einbringen - und damit das Thema kurz vor der Unterzeichnung in Marokko noch einmal im Plenum debattieren.

Das Thema ist hochemotional, wie sich am Donnerstag in der Debatte zeigte.

"Der Meilenstein, von dem dieser Pakt spricht, steht auf dem Weg zur Selbstaufgabe unseres Landes", behauptete AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, damit solle "unser Nationalstaat in ein Siedlungsgebiet" gewandelt werden. Heftig widersprach der CDU-Abgeordnete Stephan Harbarth, der als erster Redner antwortete: Der Anreiz, nach Deutschland zu kommen, werde gerade durch den Pakt zurückgehen, weil die Standards in den Migrationsländern angehoben würden: "Wer gegen den Pakt stimmt, der handelt gegen die nationalen Interessen Deutschlands." Nur mit einem internationalem Ansatz sei die Migration zu bewältigen. "Der politische und geistige Horizont darf niemals an der deutschen Grenze enden", so Harbarth, Mitglied des CDU-Bundesvorstands.

Grüne über CDU: "Stimme der Vernunft"

Für die Worte des CDU-Politikers bedankte sich die Grüne Filiz Polat: Das sei ein "gutes Signal" und Harbarth eine "Stimme der Vernunft". Es war Polat, die auf die Stimmungslage in der Union verwies, auf die Kritik aus der "Werte-Union" am Uno-Pakt. Deren Vorsitzender Alexander Mitsch hatte kürzlich erklärt, er fürchte, dass dadurch "in die nationale Souveränität Deutschlands eingegriffen wird."

Diese Woche hatte die CSU-Abgeordnete Silke Launert einem Bericht der "Welt" zufolge eine geheime Abstimmung der Unionsfraktion über den Pakt verlangt und, als diese verweigert wurde, ihren Kollegen von CDU und CSU zugerufen: "Wundert euch nicht, wenn hier in drei Jahren nur noch 100 Leute sitzen."

Vor der Plenardebatte versuchte zudem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, den Druck aus der internen Diskussion herauszunehmen, indem er sich hinter den Uno-Pakt stellte, zugleich aber dem Auswärtigen Amt vorhielt, zu wenig darüber informiert zu haben. Dadurch sei eine "diffuse Diskussion" in den sozialen Netzen durch Falschinformationen ermöglicht worden, so Dobrindt.

Ähnliche Vorwürfe waren am Donnerstag auch in der Plenardebatte zu hören. "Die Bundesregierung hat es versäumt, eine eigene, leicht verständliche Erzählung des Migrationspakts anzubieten", monierte die Grünen-Abgeordnete Polat. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp, der für die FDP als Redner auftrat, warf der Bundesregierung vor, "zu lange geschwiegen" und dadurch "die Möglichkeiten für Verschwörungstheoretiker" geschaffen zu haben, "ihren Propagandafeldzug zu starten". Der AfD rief er zu: "Sie verunsichern mit falschen Informationen die Bevölkerung", das sei "schäbig". Alle Länder, die den Pakt unterschrieben, blieben souverän, zudem sei er eine "Absichtserklärung". Ein Menschenrecht auf Migration gebe es nicht und werde es nicht geben. "Sie entlarven sich als reine Verschwörungstheoretiker", so Stamp zu den AfD-Abgeordneten. Die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut sagte in Richtung AfD: "Ohne das Thema Migration wären Sie doch völlig aufgeschmissen."

Der SPD-Politiker Christoph Matschie ging noch einen Schritt weiter. "Die AfD verbreitet Lügen", so der Thüringer und listete Details aus dem Pakt auf - so gebe es dort auch Bestimmungen gegen Schleuser und den Menschenschmuggel. Der Uno-Pakt diene einer besseren internationalen Zusammenarbeit "für eine geordnete und reguläre Migration". Mit Blick auf den 9. November und das Gedenken an die Reichspogromnacht erinnerte Matschie in einer emotionalen Rede an die Folgen der damaligen Ausgrenzungspolitik, um schließlich auf die AfD zurückzukommen.

"Was die AfD mit ihrer Hetzkampagne tut, ist im wahrsten Sinne des Wortes Feuer legen". Sie, wandte er sich an die AfD-Fraktion, "hetzen Menschen gegeneinander auf".