Spahns und Merkels Zukunft Ja bitte, was wollen Sie?

Am Samstagnachmittag dürfte es in der Kieler Sparkassenarena laut werden. Nicht, weil der berühmte THW mal wieder eine Handball-Trophäe erspielt hat, sondern weil dann Jens Spahn beim Deutschlandtag der Jungen Union am Rednerpult steht. Als Spahn vor ziemlich genau einem Jahr in Dresden beim letzten Bundestreffen der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU auftrat, feierten ihn die Delegierten "wie einen Popstar", schrieb damals die "Süddeutsche Zeitung".

Spahn ist zwar dem JU-Höchstalter von 35 seit drei Jahren entwachsen, als Mitglied des CDU-Präsidiums seit 2014 und inzwischen Bundesgesundheitsminister längst ein Teil des Partei-Establishments - aber für die Jungen in der Union immer noch ein Versprechen auf die Zukunft.

Er ist ihr Hoffnungsträger für die Zeit nach Angela Merkel.

Möglicherweise wird Spahn in Kiel deshalb sogar den einen oder anderen der rund 1000 Delegierten enttäuschen. So feurig wie in Dresden vor einem Jahr kann er diesmal als Mitglied der Bundesregierung schlechterdings nicht auftreten. Zumal Spahn der Meinung ist, dass diese Große Koalition gar nicht so schlecht ist wie ihr Ruf - vor allem natürlich auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik.

Tatsächlich hat wohl kein anderes Kabinettsmitglied bereits so viele Projekte und Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht wie Spahn. Er konzentriert sich, ähnlich wie in der Legislaturperiode zuvor Andrea Nahles als Arbeitsministerin, auf sein Ressort, definiert sachpolitische Ansprüche, wagt sich an knifflige Themen wie die Reform der Pflege.

Aber natürlich reicht das Spahn - siehe Nahles, inzwischen Partei- und Fraktionschefin der SPD - nicht aus.

Ab und an lässt der Minister seinen grundsätzlichen politischen Anspruch aufblitzen: Beispielsweise, wenn er wie diese Woche im "Tagesspiegel" eine Rede veröffentlichen lässt, die er am 6. September an der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik gehalten hatte. Unter der Überschrift "Wie ich mir Deutschland vorstelle" entwirft Spahn darin das Bild einer neuen Politik der Mitte. Oder wenn er wie Anfang der Woche in die US-Hauptstadt reist, ohne in Washington D.C. allerdings seinen amerikanischen Gesundheitsminister-Kollegen zu treffen, dafür allerdings den Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, John Bolton. Im Weißen Haus, selbstverständlich.

Spahn will mehr. Sein Ehrgeiz, sein Anspruch, enden nicht mit der Reform der Pflege. Und er ist mutig: 2014 trat Spahn bei der Wahl zum CDU-Präsidium gegen den Merkel-Getreuen Hermann Gröhe an - und gewann. Zwei Jahre später kämpfte er gegen das Votum Merkels am Rednerpult für einen (von der JU eingebrachten) Antrag auf das Ende der Doppelpassregelung in Deutschland - er wurde angenommen.

Aber ist Spahn auch schon mutig genug, endgültig die Machtfrage zu stellen?

Diese Frage stellt sich nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen mancher in der Union. Denn wie und ob es weitergeht mit Angela Merkel, ist längst nicht mehr klar. Spätestens, seitdem Ralph Brinkhaus vor zehn Tagen den Amtsinhaber und Merkel-Vertrauten Volker Kauder bei der Wahl zum Unionsfraktionschef im Bundestag besiegte, scheint alles möglich.

Merkel will im Dezember auf dem CDU-Parteitag in Hamburg erneut als Vorsitzende kandidieren. Stand jetzt.

Aber was passiert, wenn die CSU in Bayern ein so vernichtendes Ergebnis erzielt, wie es die aktuellen Umfragen vorhersagen? Und was, wenn - die Prognosen deuten es an - Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier am 28. Oktober ebenfalls miserabel abschneidet? Um wenigstens Ministerpräsident Markus Söder zu retten, werden die Christsozialen wohl ihren Vorsitzenden Horst Seehofer zum Sündenbock machen, umso wahrscheinlicher ist nach einer Pleite in Hessen dann eine neue Debatte um CDU-Chefin Merkel.

imago/ Metodi Popow Bundesgesundheitsminister Spahn

Nicht ausgeschlossen, dass Merkel ihre Entscheidung dann noch mal überdenkt. Das hätte wohl auch Auswirkungen auf ihre Zukunft als Regierungschefin. Bislang gilt Merkels Satz, wonach Parteivorsitz und Kanzlerinnenamt für sie zusammengehören.

Deshalb sagt Spahn zu seinen weiteren Ambitionen fürs Erste gar nichts. Auch in Kiel wird er sich hüten, auch nur Andeutungen zu machen. Erstens, weil Spahn es wohl selbst noch nicht genau weiß. Und weil eben so viel vom Verlauf der kommenden Wochen abhängt.

Aber der demoskopische Sinkflug der Union, alle Umfrageinstitute sehen die Union inzwischen bundesweit unterhalb der 30-Prozent-Grenze, ist ja nur das eine. Denn dann gibt es da noch dieses Aha-Erlebnis in der Fraktion, den Brinkhaus-Moment. Der Erfolg des Überraschungssiegers hatte viele Gründe. Seine Wahl hat aber vor allem gezeigt, dass Veränderung an zentralen Positionen in der Union möglich ist - und das Land deshalb nicht unmittelbar in Schutt und Asche versinkt.

Brinkhaus' Erfolg bestärkt diejenigen, die sich Veränderung wünschen

Das dürfte in der CDU diejenigen bestärken, die sich nach bald 20 Jahren Merkel als Parteichefin und fast 13 Jahren als Kanzlerin jemand anderes wünschen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wäre eine Kandidatin, aber sie wird - ebenfalls Stand jetzt - nichts gegen den Willen Merkels tun. Falls die Parteichefin also dabei bleibt, im Dezember erneut anzutreten, wäre Kramp-Karrenbauer ihr dabei behilflich. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, dem ebenfalls Ambitionen auf den Parteivorsitz nachgesagt werden, würde sich wohl nicht gegen Merkel in Stellung bringen, falls diese wieder kandidiert.

Bleibt Jens Spahn. Der ist zwar mutig - aber auch realistisch. Dass Spahn keine Chance haben würde, Kauder das Amts des Fraktionschefs zu entreißen, wusste er. Brinkhaus wurde aus vielerlei Motiven gewählt, eine Kandidatur von Spahn wäre als reine Anti-Merkel-Bewerbung verstanden worden. Das Siegel des Merkel-Gegners wird er nicht mehr los, dafür hat sich der CDU-Politiker zu oft gegen die Parteichefin gestellt, auch in der Flüchtlingspolitik.

Aber wäre der charismatische Redner Spahn auch chancenlos auf einem Parteitag, wenn es dann wirklich gegen Merkel ginge? Ja. Sagt so gut wie jeder, mit dem man in der CDU darüber spricht.

Aber vor der Kauder-Abwahl sagten auch fast alle, dass Brinkhaus unterliegen würde.





Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.