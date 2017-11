Konservative Säcke Jan schwätzt zu viel

Diesen Text hätte ich mir besser verkniffen. Eigentlich hätte er so nie erscheinen dürfen.

Mir ist ausdrücklich gesagt worden, ich sollte einfach mal die Klappe halten. Leser haben das gesagt, aber auch eine Kollegin aus dem eigenen Haus. "Einfach mal die Klappe halten und einsehen, dass man in einer Diskussion vielleicht mal nicht das letzte Wort hat?", so stand es als Rat an alle "konservativen Feuilleton-Männer" in einem Kommentar von Eva Horn zur Sexismus-Debatte.

Gut, ich könnte für mich in Anspruch nehmen, dass ich Kolumnist und nicht Feuilletonist bin. Konservativ bin ich streng genommen auch nicht. Was die politische Selbstetikettierung angeht, halte ich es mit dem Schriftsteller Martin Mosebach, der auf die Frage, ob er konservativ sei, einmal geantwortet hat: Konservativ klinge ihm zu sehr nach Konserve. Da sei er lieber reaktionär.

Aber das wären Ausweichmanöver. Alternde, weiße Journalisten, die immer das letzte Wort haben wollen? Männer, die einfach mal die Deutungshoheit beanspruchen, völlig unabhängig davon, ob sie den Sachverhalt überhaupt beurteilen können? Na, wenn das als Beschreibung auf jemanden passt, dann wohl auf mich.

Der Satz "einfach mal die Klappe halten" begegnet mir in letzter Zeit öfter. Wenn nicht alles täuscht, dann ist er dabei, zu einer Art Slogan einer neuen Jetzt-red-i-Bewegung zu werden. Und "Klappe halten" ist noch die freundliche Fassung. "Einfach mal die Fresse halten": So watschte die Kreuzberger Grünen-Abgeordnete Canan Bayram vor ein paar Wochen ihren Parteikollegen Boris Palmer ab.

Manchen, die sich zu Wort melden, reicht es erkennbar nicht mehr, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Sie verlangen, dass sich die andere Seite Ruhe gibt. Oder besser noch: Dass endlich jemand dafür sorgt, dass auch publizistisch Quotengerechtigkeit herrscht.

Anlässe für die Schweigeforderung sind vielfältig

Die Anlässe für die Schweigeforderung sind vielfältig. Wenn es nicht der Sexismus ist, der mehr Zurückhaltung von Leuten wie mir verlangt, dann sind es die Flüchtlinge oder die Klimapolitik. Grundsätzlich eignet sich jedes Thema, das eine ausreichende Zahl von Betroffenen kennt, um eine Neujustierung der Diskursrichtlinien anzumahnen.

Mir fällt es von Natur aus schwer, den Mund zu halten. Das ist das erste Problem, das ich mit sprachlichen Benimmregeln habe. Schon in meinem ersten Zeugnis fand sich der Satz: "Jan schwätzt zu viel." Außerdem kollidiert das Klappe halten mit meinem Arbeitsvertrag.

Es hat seinen Grund, warum ich beim SPIEGEL und nicht bei der "taz" oder der "Süddeutschen Zeitung" bin. Der SPIEGEL ist ein hanseatisch geführtes Blatt, was bedeutet, dass hier auch Autoren zum Zug kommen, die nicht die Mehrheitsmeinung der Redaktion vertreten. Bei der "taz" oder der "Süddeutschen" würde ich als Kolumnist nicht eine Woche überleben.

Der zweite Vorbehalt ist grundsätzlicher Natur. Es macht mich immer skeptisch, wenn Leute verlangen, dass Diskursräume verengt werden statt sie zu erweitern. Was treibt Menschen, die sich die Vielfalt und Toleranz auf die Fahnen geschrieben haben, diese bei der erstbesten Gelegenheit in Frage zu stellen?

ANZEIGE Jan Fleischhauer:

Alles ist besser als noch ein Tag mit dir Roman über die Liebe, ihr Ende und das Leben danach Knaus; 208 Seiten; 20 Euro

Die Argumentation dahinter kenne ich, die geht so: Gerade um Toleranz und Vielfalt sicher zu stellen, muss man sie einschränken, um den Feinden der Vielfalt das Wasser abzugraben. Aber das ist etwa so überzeugend wie die Verteidigung der Freiheit durch einen stalinistischen Schauprozess.

Mit der Unduldsamkeit gegenüber unliebsamen Meinungen korrespondiert eine erstaunliche Empfindlichkeit, was vermeintliche Diskriminierung angeht. Alles ist gleich Hetze oder Populismus. Es reicht der kleinste Aufreger, um Alarm zu schlagen.

In meinem neuen Buch über Scheidungen steht an einer Stelle, dass es sicher auch Paare gebe, die sich einvernehmlich trennen würden - so wie es ja auch Babys gebe, die vom ersten Tag an durchschliefen, und Italiener, die ihr Geld zusammenhielten. Sofort wurde ich auf Twitter zur Ordnung gerufen, der Satz sei rassistisch und hetzerisch. Dass ich, was die Verschuldung der Italiener angeht, die Statistik der Europäischen Zentralbank auf meiner Seite habe, nützte mir gar nichts.

Wo Hetze auf dem Index steht, da steht der Hass erst recht

Wissen die Leute, die überall Hetze wittern, eigentlich, wie es früher so im Journalismus zugegangen ist, frage ich mich manchmal. Haben sie einmal einen Text von Karl Kraus gelesen, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder, wem das zu weit zurückliegt: Maxim Biller?

Ich habe neulich den Sammelband mit den Kolumnen zur Hand genommen, die Biller bei "Tempo" veröffentlicht hat. Es ist ein wunderbares Buch, das ich nur jedem empfehlen kann, der wissen will, wie man ohne Handbremse schreibt. Allein die 100 Zeilen über die inzwischen verstorbene "Zeit"-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff lohnen den Kauf. "Schwacher Aufbau, schlechte Worte - aber die richtigen Ansichten", das traf und trifft ins Schwarze.

Ich fürchte, es ist undenkbar, dass jemand heute noch eine Kolumne schreiben könnte, die "100 Zeilen Hass" heißt. Wo Hetze auf dem Index steht, da steht der Hass erst recht. Apropos: Deniz Yücel, für den sie jetzt überall Solidaritätsaktionen veranstalten, ginge auch nicht mehr. Ein Mann, der sich anlässlich der Fußball WM einen Spaß daraus macht, andere Nationen zu beleidigen und bei einem Kongress so lange das Wort "Neger" sagt, bis alle schreiend aus dem Saal laufen? So einer gehört doch ins Gefängnis!