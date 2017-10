Demokratieforscher Warum die AfD so erfolgreich ist

Institut für Demokratieforschung Dr. Matthias Micus, 40, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Dort beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Parteienforschung, Phänomenen politischer Führung und der Vertrauenskrise der Politik.

SPIEGEL ONLINE: Am 24. Oktober tritt zum ersten Mal der neue Bundestag zusammen. Mit dabei eine Partei mit zum Teil offen rechtsradikalen Mitgliedern. Ist unsere Demokratie in Gefahr?

Micus: Eigentlich spricht die Tatsache, dass die AfD in den Bundestag einzieht, eher für die Lebendigkeit und Intaktheit des Parteiensystems als Spiegel der Bevölkerung.

SPIEGEL ONLINE: Wie das?

Micus: Es zeigt, dass das Parteiensystem auf gewandelte Einstellungen, Bedürfnisse und Problemwahrnehmungen in der Bevölkerung reagiert, dass also die Parteien und die Gesellschaft durchaus noch miteinander verkoppelt sind. Eine verbreitete Kritik am letzten Parlament war, dass sich die Parteien in den zentralen Fragen zu einig gewesen seien: Europa, die Zuwanderungsfrage, Energiewende, Gleichstellungspolitik. Es wurden kaum noch fundamentale Differenzen sichtbar. Alle Parteien haben sich zur imaginären Mitte hin orientiert, wodurch dazu konträre Interessen und Sichtweisen kein politisches Sprachrohr fanden, unartikuliert und unrepräsentiert blieben. Deshalb konnte die AfD nicht vollständig unplausibel die etablierten Parteien als Kartell verunglimpfen und sich selbst als einzige konsequente Alternative in Szene setzen.

SPIEGEL ONLINE: Schlagen Sie vor, dass die anderen Parteien jetzt auch rechter werden?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.