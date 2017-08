Merkel über mögliche Freilassung von Yücel "Nichts würde ich mir mehr wünschen als das"

Die Freilassung des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel hat für Bundeskanzlerin Angela Merkel eine hohe Priorität. Zwar hätten alle Bemühungen bislang nicht zur Freilassung geführt, "aber nichts würde ich mir mehr wünschen als das", sagte sie im Interview mit der Zeitung "taz".

"Wir setzen uns auf allen Kanälen für ihn ein", sagte Merkel. "Das ist leider sehr kompliziert, weil Deniz Yücel Doppelstaatler ist und wir da konsularisch nicht so viele Rechte haben." Trotzdem tue die Regierung alles in ihrer Macht Stehende für ihn, öffentlich, aber vor allem auch in den Kontakten mit türkischen Behörden.

Merkel sagte, die Bundesregierung sorge sich auch um die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu, den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner sowie die weiteren Inhaftierten. "Wir haben die Reisehinweise für die Türkei verändert und gehen weit restriktiver an wirtschaftliche Kontakte heran."

Yücel, Tolu und Steudtner sitzen wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft.

Yücel sitzt bereits seit dem 14. Februar in Haft. Er hatte sich freiwillig der Polizei in Istanbul gestellt. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete ihn wiederholt als deutschen "Spion" und "Agenten" der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Tolu arbeitete für die regierungskritische Nachrichtenagentur ETHA. Sie war am 30. April von Polizisten einer Anti-Terror-Einheit festgenommen worden und sitzt mit ihrem zweijährigen Sohn im Frauengefängnis Bakirköy. Wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation drohen ihr bis zu 15 Jahre Haft.

Steudtner war am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul zusammen mit weiteren Aktivisten festgenommen worden. Den Menschenrechtlern wird von der Staatsanwaltschaft Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Erdogan hat sie außerdem in die Nähe von Putschisten und von deutschen Spionen gerückt.

Die anhaltende Inhaftierung belastet die deutsch-türkischen Beziehungen massiv. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel warf Erdogan vor, Yücel als "Geisel" zu halten. In einem Gastbeitrag für SPIEGEL ONLINE forderten Gabriel und Justizminister Heiko Maas schärfere Kontrolle von Vereinen und Moscheen, die Erdogan nahestehen.

Die Frage nach Yücel war die letzte im Interview der "taz" mit Merkel. Davor hatte sie unter anderem auch über den Wahlkampf, über Flüchtlinge und die Autoindustrie gesprochen.