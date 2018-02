Deniz Yücel In Freiheit

Ein Jahr lang saß der deutsche Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft - ohne Anklage. Am Freitag kam er frei und flog noch am selben Tag nach Deutschland. Nun hat er Deutschland wieder verlassen. Wo genau er sich aufhält, ist nicht bekannt.

"Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden", schrieb der 44-jährige "Welt"-Korrespondent am Samstag auf Twitter. Auf einem angehängten Foto ist er mit seiner Ehefrau und acht weiteren Menschen auf einer Wiese zu sehen. Die beiden hatten im April 2017 im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul geheiratet.

Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden. Almanya'da değilim. Ama dostlarlayım. @welt #FreeDeniz pic.twitter.com/BKjGI4P11p — Deniz Yücel (@Besser_Deniz) 17. Februar 2018

"Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt appellierte, Yücel in Ruhe zu lassen. "Wir bekommen Dutzende Anfragen zu Deniz", schrieb Poschardt bei Twitter. "Deniz geht es gut, er genießt sein Leben in Freiheit, wir lassen ihn in Ruhe. Einverstanden?"

Yücel hatte die Türkei nach seiner Ausreise als Willkürstaat angeprangert. Viele Menschen säßen dort nur im Gefängnis, weil sie "eine oppositionelle Meinung zu diesem Regime haben", sagte er in einer Videobotschaft.

Über seine Zeit im Gefängnis sagte Yücel: "Ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde." Und er setzte hinzu, eigentlich wisse er das doch ganz genau: "So wie meine Verhaftung nichts mit Recht und Gesetz zu tun hat, hat auch meine Freilassung nichts mit all dem zu tun." Sein Fazit: "Natürlich freue ich mich. Aber es bleibt etwas Bitteres zurück."

Video DPA

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei waren schon nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 in eine schwere Krise gestürzt. Ankara verhängte den Ausnahmezustand, rief "Säuberungen" aus und inhaftierte seitdem mehr als 50.000 Menschen. Der größte Streitpunkt mit Berlin war aber zuletzt die Verhaftung Yücels im Februar 2017.