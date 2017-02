Verhafteter Türkei-Korrespondent Journalist Dündar rechnet mit Ausweisung von Deniz Yücel

Der in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel bekommt zurzeit nicht viel mit von der Außenwelt: "Man hört ab und zu die Straßenbahn. Sonst keine Geräusche und kein Tageslicht", schrieb er in einem Haftprotokoll für die "Welt", für die er als Korrespondent in der Türkei arbeitet.

Außerhalb der Haftmauern setzen sich seit fast zwei Wochen Politiker und Journalisten für die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten ein. Jetzt hat der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar die Hoffnung geäußert, dass Yücel am Dienstag freigelassen werde.

"Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit mehr in der Türkei, deswegen wird die Regierung über seinen Fall entscheiden", sagte der frühere Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet" den Dortmunder "Ruhr Nachrichten".

Er erwarte, dass Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, aus der Türkei ausgewiesen werde, sagte Dündar, der in Deutschland im Exil lebt. Seit Kurzem betreibt Dündar zusammen mit dem Recherchebüro "Correctiv" die deutsch-türkische Internetplattform "Özgürüz".

"Die Regierung will keine ausländischen Beobachter mehr im Land dulden, weil diese noch mehr Möglichkeiten haben, über die Ungerechtigkeit zu berichten, als die einheimischen Journalisten", sagte Dündar.

Yücel befindet sich seit dem 14. Februar im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei wird gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Unter dem Ausnahmezustand in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach muss der 43-Jährige spätestens Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.