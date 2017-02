Journalist in Untersuchungshaft SPD-Spitze fordert sofortige Freilassung von Yücel

Die Untersuchungshaft für Deniz Yücel sorgt für heftige Reaktionen in deutschen Parteien. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte die sofortige Freilassung des Journalisten. "Deniz Yücel muss freigelassen werden - genauso wie all die anderen mit fadenscheinigen Begründungen festgenommenen Journalisten", sagte Schulz den "Ruhr Nachrichten".

Ähnlich äußerte sich auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann: "Ich fordere die Freilassung von Yücel aus der U-Haft und ein faires Verfahren der türkischen Justiz", sagte er dem SPIEGEL. Das Vorgehen gegen Yücel sei nach den Verhaftungswellen gegen Staatsanwälte, Richter und anderen Staatsbediensteten "ein weiterer Beleg dafür, dass die Grundregeln von Rechtsstaat und Demokratie in der Türkei mit Füßen getreten werden". Die Türkei müsse wissen, dass die Abgeordneten des Bundestages "sehr genau beobachten, wie in dem Land mit Menschenrechten und Pressefreiheit umgegangen wird und dass Menschenrechtsverletzungen zu einer erheblichen Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen führen."

Yücel war am Montag nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Dem 43-jährigen Korrespondenten werden der "Welt" zufolge "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.

Auch französisches Außenministerium "sehr besorgt"

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schrieb: "Wegsperren missliebiger Journalisten ist mit unserem Verständnis von Pressefreiheit völlig unvereinbar."

Die Grünen forderten von der Bundesregierung ein entschiedeneres Auftreten. "Die Regierung muss jetzt die Freilassung Yücels fordern", sagte der Außenpolitiker Omid Nouripour am Dienstag in Berlin. Er warf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sich durch ihre Türkei-Politik "in die Geiselhaft Erdogans begeben" zu haben.

Auch die Kurdische Gemeinde Deutschland forderte einen schärferen Ton gegenüber der türkischen Führung. Wenn eine "Politik der Zugeständnisse gescheitert" sei, müsse mit Präsident Recep Tayyip Erdogan die Sprache gesprochen werden, die er verstehe, erklärte der Vorsitzende der Gemeinde, Ali Ertan Toprak. Yücel sei zum "Opfer der Willkürjustiz der Türkei" geworden.

Das französische Außenministerium äußerte sich "sehr besorgt" über die Untersuchungshaft gegen Yücel. "Es ist fundamental, dass die Türkei ihre internationalen Verpflichtungen im Hinblick auf das Recht auf freie Meinungsäußerung einhält", teilte ein Sprecher am Dienstag in Paris mit. Dies gelte insbesondere für die Presse, "die ein unerlässlicher Bestandteil jeder demokratischen Gesellschaft ist".

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kritisierte gegen Yücel verhängte Untersuchungshaft ebenfalls. Er betonte den hohen Stellenwert der Meinungs- und Pressefreiheit. Untersuchungshaft sei eine sehr harte Maßnahme, erklärte der Regierungschef am Dienstag.

Die Linke beantragte eine Aktuelle Stunde des Bundestages zu dem Fall. Die Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht forderten von der Bundesregierung, sich "nachdrücklich und ernsthaft" für die Freilassung Yücels einzusetzen.