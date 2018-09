hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Der Fall Maaßen: Nahles zieht die Notbremse - mit Erfolg?

Offensive nach massiver Kritik: SPD-Chefin Andrea Nahles will die Beförderung des Verfassungsschutzschefs Hans-Georg Maaßen neu verhandeln. In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) fordert Nahles, den Deal vom Dienstag zu überdenken. (Den Wortlaut lesen Sie hier.)

Nahles musste in den vergangenen Tagen viel Kritik einstecken, weil sie die Beförderung mitgetragen hatte. Mit dem Brief spielt sie nun den Ball zu Merkel und Seehofer. Aber reicht das Schreiben, um den Aufruhr in der SPD zu stoppen? Meine Kollegen Veit Medick und Christian Teevs analysieren die Lage.

Seehofer schließt neue Beratungen über Maaßen offenbar nicht aus - formuliert aber eine Bedingung: "Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht", sagt Seehofer, mit der Betonung auf "konsensuale Lösung". Regierungssprecher Steffen Seibert lässt sich so zitieren: "Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden."

dpa Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles

Es bleibt die Frage: Wie genau kam es überhaupt zur Entscheidung, Maaßen ins Innenministerium zu holen? Ein Team von SPIEGEL-Redakteuren hat rekonstruiert, wie sich Merkel und Nahles bei dem Thema von Seehofer an die Wand drücken ließen.

Viele Künstler und Kulturschaffende empfinden das Vorgehen des Innenministers als abstoßend: "Seehofer beschädigt die Werte unserer Verfassung", heißt es in einem Aufruf, den Leute unterschrieben haben wie der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der Berlinale-Chef Dieter Kosslick, der Schauspieler Peter Lohmeyer und die Autorin Ronja von Rönne. Sie fordern Seehofers Rücktritt. Hier geht es um den Aufruf.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

DIE ZAHL DES TAGES

30

So viele Millionen Europäer haben im Jahr 2009 den Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix erhalten. Schon damals gab es Sicherheitsbedenken, jetzt werden neue, schwere Vorwürfe bekannt. Unter anderem erkrankten auffällig viele Menschen an Narkolepsie, einer unheilbaren Schlafkrankheit.

Getty Images

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Traurig, SPD. Jakob Augstein und Jan Fleischhauer sind sich ausnahmsweise einig: Die deutsche Sozialdemokratie liegt am Boden. Doch wie kommt sie wieder hoch? Und ist Kevin Kühnert ein Retter oder Teil der Misere? Das Videoduell.

Die Herzen weit, die Hosen eng: Was können wir tun, um unseren Altbundespräsidenten ein schönes Leben zu ermöglichen? Harald Schmidt verrät seine Ideen im Video.

Harald Schmidt Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Nachhaltig, sozial und dabei gewinnträchtig - kann das Kapitalismus sein? Das Start-up "Share" will deutsche Spendenmuffel zum Geben verführen, für jeden verkauften Bioriegel erhält ein Bedürftiger eine Tagesration Essen. Dabei treten die Firmengründer nicht als Weltverbesserer, sondern als Unternehmensberater auf.

Hermann Bredehorst/ DER SPIEGEL "Share"-Mitgründer Sebastian Stricker

Können Ameisen Autisten sein? Der Biologe Daniel Kronauer ist den Geheimnissen sozialen Miteinanders auf der Spur - im Ameisenstaat. Wie kommt es zu Teamwork, Zusammenhalt, Mutterliebe? Von Johann Grolle.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihr Wochenende

Was Sie im Kino sehen könnten: Der Kinofilm "Wackersdorf" handelt vom "Aufstand der Braven", vom Anti-Atomkraft-Protest in der Oberpfalz. Der Regisseur Oliver Haffner erzählt dabei diese große Geschichte als Heldengeschichte im Kleinen, "mit bewundernswerter Zurückhaltung", schreibt mein Kollege Daniel Sander.

Alamode Anna Maria Sturm als Aktivistin Monika Gegenfurtner

Was Sie im TV sehen könnten: Im Magdeburger "Polizeiruf" geht es am Sonntag um illegale Autorennen, um PS-Junkies, die die Verkehrssicherheit bedrohen. "Ein so röhrender wie rührender Neustart für den Problem-'Polizeiruf'", schreibt mein Kollege Christian Buß.

UND WIE WIRD DAS WETTER?

Die Vorhersage mit Jörg Kachelmann

Das Wochenende wird spannend: Zum ersten Mal seit Monaten ist Bewegung in der Atmosphäre. Besonders auf das zweite Sturmtief sollten Sie sich vorbereiten. Das Video.

Ich wünsche Ihnen eine schönes Wochenende.

Herzlich

Ihre Katharina Zingerle vom Daily-Team

