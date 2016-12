Türkei und Weihnachten Jetzt aber mal stille Nacht

Die Klarstellung kam dann doch schnell. Die türkische Schuldirektion und die Leitung der Deutschen Abteilung, die für die aus Deutschland entsandten Lehrer an der Schule "Istanbul Lisesi" zuständig ist, gaben am Montag bekannt: Im Unterricht darf weiter über deutsche Weihnachtsbräuche und das christliche Fest gesprochen, dürfen weiter Weihnachtslieder gesungen werden.

In der Bundesregierung atmete man auf. Sechs Tage vor Heiligabend wollte man nicht auch noch einen handfesten diplomatischen Konflikt um das deutsche Weihnachtsfest haben. Schon gar nicht eine Kulturdebatte, die sich am internen Umgang an dem türkischen Gymnasium zu entzünden drohte und womöglich noch über das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei gelegt hätte.

Noch am Wochenende hatten sich Politiker von der CSU bis zur Linkspartei über den Vorgang, der in einer Mail der Leitung der Deutschen Abteilung an die Lehrer öffentlich geworden war, empört: Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sprach vom "Weihnachtsverbot" und davon, dass Staatspräsident Erdogan "bewusst die Brücken zu Europa" abbreche, die Linken-Abgeordnete Dagdelen vom "islamistischen Wahn der AKP". Nun kann man beiden Politikern, die aus unterschiedlichen Motiven die AKP kritisieren, für ihre vorschnelle Empörung tadeln.

Doch sollte man es sich auch nicht zu leicht machen. In einer Türkei, in der nach dem Putschversuch Tausende von Gegnern des autoritären und islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eingesperrt werden, wäre wohl auch das Verbot von Weihnachtsliedern an einer Schule, deren Abschlüsse der deutsche Staat anerkennt, keine wirkliche Überraschung mehr. Ganz abgesehen davon, dass die christliche Minderheit in der Türkei schon immer einen schweren Stand hatte.

Die vermeintliche "Weihnachtsaffäre"

Das Fatale ist: Bei den Emotionen, die die Meldung hierzulande auslöste, tauchte die "Weihnachtsaffäre" für einen Augenblick auf dem ideologischen Kampffeld auf. In Zeiten, da der Rechtspopulismus sich bis in die Mitte hinein ausbreitet, ist das ein gefährliches Spiel. Auf den Pegida-Demonstrationen (wie am Wochenende wieder in Dresden) singen sie auch christliche Weihnachtslieder und intonieren zwischendurch problemlos ihre Botschaften des Hasses ("Lügenpresse", "Volksverräter"). Hier ist Weihnachten längst als Kampfbegriff gegen "den Islam" vereinnahmt worden, auch wenn die meisten Teilnehmer im weitgehend entchristlichten Osten Deutschlands wohl kaum zu den regelmäßigen Kirchgängern zu zählen sind.

Es gab in der Geschichte Deutschlands immer wieder Versuche, die Botschaft des christlichen Weihnachtsfestes auszuhöhlen oder ideologisch für die eigenen Zwecke zu nutzen. Die Nationalsozialisten schrieben mit "Hohe Nacht der klaren Sterne" ein (später noch in westdeutschen Liedersammlungen der Nachkriegszeit abgedrucktes) Weihnachtslied, in dem jeder christliche Bezug fehlte und stattdessen die nationalsozialistischen Bilder von "Natur" und "Mutter" gepriesen wurden. In der DDR versuchte die SED-Führung in den Anfangsjahren, das Weihnachtsfest zurückzudrängen, erfolglos, wie der einstige SED-Vize-Kulturminister Dietmar Keller nach der Wende bekannte: "Sich gegen Weihnachten, gegen die Tradition zu stellen, da konnte sie nur verlieren."

Tatsächlich herrscht ein pragmatisches Miteinander

Auch wenn aus der islamisch-konservativen AKP weiter Stimmen zu hören sind, die vor einer "Missionierung" christlicher Werte an staatlichen türkischen Schulen warnen und die AfD versucht, aus der Nachricht politisches Kapital zu schlagen - die Vernünftigen in Deutschland sollten das Spiel des vermeintlichen Kulturkampfes nicht mitmachen, ob nun Christen, Muslime oder Nicht-Gläubige.

Die Wirklichkeit hierzulande folgt längst einem pragmatischen Miteinander: In vielen Schulen gehen die Kinder christlicher, muslimischer und nicht-religiöser Eltern mit den Feiertagen entspannt um. Sie lernen im Unterricht, was die Feste der großen Weltreligionen bedeuten, sie beschenken sich mitunter gegenseitig. Muslimische Kinder haben etwa nach dem Berliner Schulgesetz einen Anspruch, am Ramadanfest und am Opferfest einen Tag schulfrei zu haben (ebenso wie jüdische und christlich-orthodoxe Kinder an hohen Feiertagen ihrer Religion). Ähnliche Vorschriften gibt es auch in anderen Bundesländern, im CSU-regierten Bayern übrigens noch großzügiger als in der Hauptstadt, dort gibt es jeweils zwei Tage frei.

Daran sollte man sich halten. Und ach, ganz nebenbei, wünsche ich Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest!