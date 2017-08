Abschied aus dem Bundestag "Ihr werdet von mir hören"

Die Grüne Bärbel Höhn kam über den Kampf gegen Luftverschmutzung in die Politik. Bevor die heute 65-Jährige 2005 in den Bundestag einzog, war sie zehn Jahre lang Landesministerin in NRW. Höhn gilt als eine der erfahrensten Umweltpolitikerinnen Deutschlands. Ihren Rückzug begründet Höhn mit dem Wunsch nach mehr Zeit für Kinder und Enkel. Engagieren will sie sich weiterhin: "Trump, Brexit, die AfD; da juckt es mir schon in den Fingern", sagte sie der "taz". "Aber gegen rechts aufzustehen, was organisieren, das kann ich auch ehrenamtlich."