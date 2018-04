Extremismus Die gefährliche Szene der "Reichsbürger"

Im brandenburgischen Teschendorf herrschte Kaiserwetter, als am Sonntag die künftige Regierung des Deutschen Reichs zur Kabinettsitzung zusammentraf. Es gab gewichtige Dinge zu besprechen: die Zukunft des designierten Reichskanzlers, die Machtbefugnisse der Leiterin des "Volkssicherheitshauptamts" - und natürlich die Repressionspolitik der verhassten Bundesrepublik.

Deren Exekutive war es dann auch, die die vertraulichen Regierungskonsultationen jäh unterbrach. Gegen 13 Uhr stürmte die Eliteeinheit GSG9 den Sitzungssaal und fesselte die selbst ernannten Kabinettsmitglieder in spe, darunter den Reichsenergieminister und einen Staatssekretär des Reichskanzleramts, mit Kabelbindern. Gleichzeitig durchsuchte das Bundeskriminalamt (BKA) das Grundstück in Teschendorf und weitere Wohnungen in Brandenburg, Berlin und Thüringen nach Waffen und Sprengstoff.

Seit Monaten hatte die Karlsruher Bundesanwaltschaft ermittelt. Die Fahnder hatten Hinweise, dass die Hobbypolitiker - insgesamt sieben Männer und eine Frau - eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet haben könnten. Die Verdächtigen, so teilte die Anklagebehörde mit, gehörten der sogenannten Reichsbürgerszene an und hätten das Ziel verfolgt, "die bundesrepublikanische Ordnung durch eine an die organisatorische Struktur des deutschen Kaiserreiches angelehnte, neue staatliche Ordnung zu ersetzen" - notfalls mithilfe von Waffengewalt und gezielten Tötungen. Mehrfach tauschten sich Polizei und Verfassungsschutz im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum über die obskure Truppe aus, am Ende wurde sogar das Kanzleramt unterrichtet.

Die Verdächtigen hatten offenbar von einer bewaffneten Untergrundarmee schwadroniert, die für den Tag X bereitstehen solle. Und von einer "Todesliste" mit den Namen von Feinden des Reiches.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.