Dublin-Verordnung Deutschland nahm aus EU-Staaten 12.000 Flüchtlinge zurück

Erreicht ein Flüchtling die Europäische Union, muss er in dem Land, das er zuerst betritt, seinen Asylantrag stellen. Wer weiterreist, kann nach den Regeln der EU in das Erstankunftsland zurückgeschickt werden.

Auf Grundlage dieser Dublin-Verordnung hat Deutschland 2016 mehr Asylbewerber zurückgenommen als es selbst in andere EU-Staaten schickte. 12.000 Flüchtlinge sind so aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland zurückgekehrt, deren Asylverfahren hierzulande entschieden werden muss, meldet das Innenministerium. Die Bundesrepublik schickte ihrerseits 4000 Asylsuchende wieder in andere Länder zurück.

Die Dublin-Verordnung soll sicherstellen, dass ein Antrag innerhalb der EU nur einmal geprüft wird. (Lesen sie mehr dazu im "Endlich verständlich - Flüchtlinge".) Durch die Flucht über das Mittelmeer und Südosteuropa erreichen die meisten Flüchtlinge die EU derzeit in Italien, Griechenland oder Ungarn.

Von den Flüchtlingen, die Deutschland im vergangenen Jahr wieder verlassen mussten, wurden die meisten, nämlich 916, zurück nach Italien geschickt. Danach folgten als Zielländer Polen, Spanien, Ungarn und Schweden.

Die meisten Rückgeführten kamen 2016 aus Schweden

Rücküberstellungen nach Griechenland sind derzeit wegen der desolaten Versorgung dort ausgesetzt, sollen aber im Laufe des Frühjahrs wieder ermöglicht werden. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt rund 280.000 Asylsuchende nach Deutschland. Außerdem scheiterten Überstellungen in andere EU-Staaten laut Innenministerium häufig daran, dass die Betroffenen untertauchen, wegen Krankheit reiseunfähig sind oder Gerichte angerufen haben.

Umgekehrt nahm Deutschland 12.091 Menschen aus anderen EU-Staaten aufgrund der Dublin-Regeln auf: Davon kamen 3684 aus Schweden, es folgten die Niederlande, Dänemark und Belgien. Auch aus der Schweiz, die sich als Nicht-EU-Staat an dem System beteiligt, wurden Asylbewerber nach Deutschland überstellt.

Das Innenministerium teilte mit, die Rücküberführungen erfolgten in der Regel, weil die Migranten bereits in Deutschland einen Asylantrag gestellt, aber das Verfahren nicht abgewartet hatten. Zudem übernehme Deutschland Antragsteller, deren Ehepartner oder Kinder schon hierzulande entweder Asyl begehren oder denen bereits Schutz gewährt wird.