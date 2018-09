Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, hat sich für eine Beteiligung Deutschlands an einem Militäreinsatz seiner Verbündeten in Syrien ausgesprochen. "Deutschland sollte erwägen, sich unter bestimmten Bedingungen mit seinen Verbündeten USA, Frankreich und Großbritannien an einem Militäreinsatz in Syrien zu beteiligen", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Wenn es darum gehe, "einen neuen schrecklichen Giftgasangriff mit massenhafter Wirkung auf die Zivilbevölkerung zu verhindern, sollte sich Deutschland dem nicht verschließen", sagte Röttgen. Die Bundeswehr sollte prinzipiell bereit sein, "sich an Aufklärungsflügen, Schadensanalysen nach Kampfeinsätzen und an Kampfeinsätzen zu beteiligen". Manchmal liege "auch in der Vergeltung eines Giftgasangriffes eine Abschreckung für weitere Einsätze von Chemiewaffen".

Die völkerrechtliche Rechtfertigung für einen Militäreinsatz sei seines Erachtens gegeben, "wenn sich die syrische Staatsgewalt durch den Einsatz von international geächteten Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung wendet und wenn die Aktion streng auf das Vergehen bezogen und damit begrenzt" sei, sagte Röttgen. Die internationale Gemeinschaft habe dann die Verantwortung zum Schutz der syrischen Zivilbevölkerung.

DPA Norbert Röttgen (Juli 2016)

In den vergangenen Wochen hatte die US-Regierung Deutschland zur Beteiligung an möglichen Militärschlägen in Syrien aufgefordert. Ein hochrangiger Beamter in Berlin sagte: "Uns wurde klargemacht, dass die USA uns öffentlich bloßstellen würden, wenn wir nicht mitmachen." Die "Bild"-Zeitung hatte vor Kurzem berichtet, das Verteidigungsministerium lasse prüfen, wie sich die Bundeswehr bei möglichen militärischen Vergeltungsschlägen in Syrien einbringen könne. Eine konkrete Zusage an die US-Regierung gab es allerdings nicht (mehr zu dem Drängen der USA auf eine deutsche Beteiligung in Syrien erfahren Sie hier).

Mehr zum Thema Mögliche Vergeltungsschläge gegen Assad Trump-Vertraute drängen auf deutsche Beteiligung in Syrien

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump drohte Syrien am Montag einmal mehr mit Konsequenzen, sollten die Einheiten von Assad erneut Chemiewaffen einsetzen. "Wir haben in den vergangenen Tagen bereits versucht, diese Nachricht zu übermitteln: Bei einem dritten Einsatz von Chemiewaffen wird die Antwort sehr viel härter ausfallen", sagte John Bolton, ohne dies näher auszuführen.

Erdogan warnt erneut vor Idlib-Offensive

Angesichts der erwarteten Offensive des Assad-Regimes auf die Rebellenhochburg Idlib rief der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die internationale Gemeinschaft erneut zum Handeln auf. Andernfalls werde "die ganze Welt den Preis dafür zahlen müssen", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag für die Zeitung "Wall Street Journal".

Russland und Iran seien dafür verantwortlich, die humanitäre Katastrophe in der Region zu beenden, sagte Erdogan. Am Freitag hatte er bei einem Gipfeltreffen in Teheran mit seinen Amtskollegen aus Russland und Iran zur Lage in Idlib beraten. Die Bemühungen Ankaras um einen Waffenstillstand für die Provinz scheiterten jedoch.

Video: Idlib vor Assad-Offensive - "Wir werden Angriffe auf Schulen sehen"

Video AFP

Am Wochenende hatten syrische und russische Kampfjets dann bereits Angriffe auf Rebellenstellungen in Idlib geflogen. Die Provinz an der Grenze zur Türkei ist das letzte große zusammenhängende Gebiet der Aufständischen. In Idlib leben knapp drei Millionen Menschen. Uno-Angaben zufolge sind diesen Monat bereits bis zu 30.000 Menschen innerhalb der Region vertrieben worden.

Am Dienstag wird sich der Uno-Sicherheitsrat erneut mit Idlib befassen. Einen entsprechenden Antrag hatte Russland eingereicht. Bei dem Treffen will die russische Delegation einen Bericht über den Syrien-Gipfel in Teheran vorlegen, wie Uno-Diplomaten erklärten. Es sei für 11 Uhr (Ortszeit, 17 Uhr MESZ) angesetzt worden.