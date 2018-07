Politischer Extremismus Verfassungsschutz warnt vor Zehntausenden gewaltbereiten Personen

Die Zahl gewaltbereiter Personen mit politischer Motivation ist in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen. Das hat Horst Seehofer (CSU) bei der Vorstellung des Verfassungschutzberichts 2017 erklärt. Der Bundesinnenminister bezog sich dabei auf Links- und Rechtsextremismus sowie auf den islamistischen Terrorismus.

"Der Bericht zeigt, dass wir uns vor Extremisten aus unterschiedlichsten Bereichen schützen müssen", sagte Seehofer.

Islamistischer Terrorimus

Der Bericht spricht für das vergangene Jahr von 774 islamistischen Gefährdern in Deutschland. Damit gab es hierzulande so viele Personen wie noch nie, "denen wir die Begehung schwerer Straftaten zutrauen", sagte Seehofer.

Insgesamt ist die salafistische Szene zwischen 2016 und 2017 von 9700 auf rund 11.000 Mitglieder gestiegen.

Dem Verfassungsschutz liegen außerdem Erkenntnisse zu mehr als 1000 Islamisten aus Deutschland vor, die Richtung Syrien und Irak gereist sind, um sich dort islamistischen Gruppierungen anzuschließen. Rund ein Drittel dieser Personen sei wieder nach Deutschland zurückgekehrt, sagte Seehofer.

"Unsere Sicherheitsbehörden beobachten Gefährder ganz genau, um Bedrohungen zu erkennen", sagte der CSU-Chef weiter. In einer Reihe von Fällen haben die Sicherheitsdienste laut Seehofer Anschlagsplanungen aufgedeckt oder vereitelt. "Doch bei Abschiebungen von Gefährdern müssen wir noch ein Stück besser werden."

Regionale islamistische Schwerpunkte gebe es in den Großstädten Berlin, Frankfurt und Hamburg sowie in der Rhein-Ruhr-Region, sagte Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Linksextremismus

Die Behörde zählte im vergangenen Jahr 9000 gewaltbereite Linksextremisten. Auch das ist ein neuer Höchststand.

Es habe 1648 linksextremistisch motivierte Gewalttaten gegeben (Anstieg im Vergleich zum Vorjahr: 37 Prozent).

Noch stärker hat die Anzahl an Gewalttaten gegen Polizei und Sicherheitskräfte zugenommen: Sie stieg um mehr als 65 Prozent auf 1135 Fälle.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr etwa 29.500 Anhänger der linksextremistischen Szene.

Seehofer erinnerte besonders an die schwere Gewalt rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Maaßen sagte, seit einige Jahren beobachte man eine Veränderung der Taktik beim Linksextremismus. Beim G7-Gipfel in Elmau sei die gewaltbereite Linke noch isoliert worden. Nun gebe es "eine Brücke durch die interventionistische Linke" zwischen Linksextremismus und gewaltbereiten Linksextrmismus. Es gebe dadurch nun "mehr Akzeptanz gewaltbereitem Extremismus", so Maaßen.

Rechtsextremismus

Die Anzahl rechtsextremer Gewalttaten ist im vergangenen Jahr gesunken: von 1600 auf 1054. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es heute weniger Sammelunterkünfte für Asylbewerber gibt. Diese waren in den Vorjahren häufig Ziel von Angriffen der Rechtsextremisten gewesen. 2016 gab es noch 907 derartige Angriffe, ein Jahr später 286.

Die Gewaltbereitschaft in der Szene sei allerdings "unverändert hoch", sagte Seehofer. 12.700 gewaltorientierte Rechtsextremisten zählte der Verfassungsschutz. Auch das ist der höchste Wert, seit der erstmaligen Erfassung der Daten im Jahr 2014.

Die Gesamtzahl der Rechtsextremisten hat ebenfalls weiter zugenommen, von 23.100 auf 24.000.

Es gebe außerdem "keine regionalen Schwerpunkte", sagte Maaßen: "Rechtsextremisten sind in der Fläche vertreten." Er zeigte sich außerdem besorgt über eine gestiegene Zahl rechtsextremer Musikveranstaltungen und Festivals mit vierstelligen Teilnehmerzahlen. Sie würden genutzt, um "Jugendliche anzulocken und anzufixen" und um "neue Netzwerke herzustellen".

Reichsbürger und Selbstverwalter

In diese Szene fielen im Jahr 2017 etwa 18.000 Menschen. Nur etwa fünf Prozent (950) davon seien Rechtsextremisten.

Unter den Angehörigen der Szene haben 1200 eine waffenrechtliche Erlaubnis, 450 Personen wurde sie entzogen.

Knapp drei Viertel der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" sind Männer und älter als 40 Jahre.

Gerichte, Polizei und Behörden würden von Szene-Angehörigen zunehmend in ihrer Arbeit behindert, Mitarbeiter würden bedroht, heißt es. In Einzelfällen komme es auch zu körperlichen Übergriffen. Der Anteil der Personen mit waffenrechtlichen Erlaubnissen ist unter "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" mit sieben Prozent höher als in der Gesamtbevölkerung (zwei Prozent).

Den Anstieg der Menschen insgesamt, die dieser Szene zugeordnet werden, führt der Verfassungsschutz allerdings auch auf "verbessertes Informationsaufkommen und mehr Aufklärung" zurück, sagte Maaßen. Außerdem habe mehr Berichterstattung zu "Nachahmereffekten" geführt, auch bei Menschen, die "psychisch labil" sind, und die sich zu der Gruppe hingezogen fühlen.

Spionage

Russland, China und Iran sind nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes Hauptakteure der gegen Deutschland gerichteten Spionage. Aber auch westliche Staaten spielten eine Rolle. Das Interesse gelte dem Nato- und EU-Mitglied Deutschland als weltpolitischem Akteur. Spionageobjekt der ausländischen Dienste in Deutschland waren oppositionelle Gruppen aus den jeweiligen Heimatländern.

Die russischen Nachrichtendienste betrieben dem Bericht zufolge mit hohem organisatorischen und finanziellen Aufwand Spionage gegen Deutschland. Mit der Nutzung des Cyberraums habe sich das Ausmaß der Spionage um ein Vielfaches gesteigert. Im Fokus seien dabei alle Bereiche in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie das Militär.

Ziel von Cyberattacken waren laut Maaßen auch politische Stiftungen, darunter die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Konrad Adenauer Stiftung. Es habe auch Angriffe auf 23 deutsche Universitäten gegeben, meist auf deren Forschungsdatenbanken.