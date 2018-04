Umfrage Wähler kennen die meisten Minister nicht

Seit zweieinhalb Wochen ist die neue Bundesregierung im Amt, aber die meisten der deutschen Wähler kennen viele Minister im Kabinett von Angela Merkel gar nicht. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL.

Am schlechtesten schnitt die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ab: Demnach konnten 62 Prozent von ihnen keinen einzigen Minister benennen. Die am besten informierte Altersklasse waren noch die über 60-Jährigen, bei denen drei von vier Befragten mindestens einen Ressortchef kannten. Insgesamt fielen 42 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt keine Minister-Namen ein.

Im Bekanntheits-Ranking sind Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) mit je einem Prozent die Schlusslichter. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) war drei Prozent der Befragten ein Begriff, Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der schon im vorigen Kabinett Merkel dieses Ressort leitete, brachte es auf zwei Prozent.

Bekanntester Vertreter der Ministerriege war Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit 36 Prozent, gefolgt von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 33 Prozent. Beide waren vor dem Eintritt in die Bundesregierung Chef einer Landesregierung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die diesen Posten auch in der vorigen Regierung innehatte, kannte immerhin fast ein Viertel der Befragten (24 Prozent), Außenminister Heiko Maas (SPD), der in der Vorgängerregierung Justizminister war, 23 Prozent.

Für die Umfrage interviewte Forsa 1009 Bürger am 27. und 28. März.