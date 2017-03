Deutsche Grenzen Zahl illegaler Einreisen stark gesunken

Trotz verstärkter Grenzkontrollen in Europa überqueren noch immer Menschen illegal die deutsche Grenze - allerdings deutlich weniger als vor einem Jahr.

Laut Bundespolizei wurden in den ersten zwei Monaten dieses Jahres 8758 unerlaubte Einreisen registriert und zur Anzeige gebracht. Zuerst hatte darüber das Redaktionsnetz Deutschland berichtet.

Insgesamt sind die Zahlen rückläufig. Im gleichen Zeitraum 2016 gelangten knapp 46.000 Menschen illegal ins Land, im gesamten Jahr registrierte die Bundespolizei 167.500 illegale Einreisen.

Die meisten unerlaubten Grenzübertritte in 2017 wurden an der Grenze zu Österreich festgestellt (3080). Mit 1356 registrierten illegalen Grenzübertritten liegt die Schweiz als Herkunfts- oder Transitland auf Rang 2. An der französischen Grenze waren es 643 Menschen, an der tschechischen Grenze 533, an der polnischen Grenze 357, an der dänischen 315 und an der niederländischen 314. Über Flughäfen seien im Januar und Februar 1658 Menschen ohne Erlaubnis nach Deutschland gekommen.

Die größte Gruppe der aufgegriffenen illegal Eingereisten stellen laut Bundespolizei Afghanen (742), gefolgt von Syrern (658) und Nigerianern (529).