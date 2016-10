Sprachregeln auf dem Schulhof Staatsministerin Özoguz lobt Berliner Schule für Deutschpflicht

Zehn Jahre lang war es ziemlich ruhig um das Thema Deutschpflicht auf Schulhöfen.

2006 hatten im Berliner Problembezirk Wedding Schüler, Eltern und Lehrer der Herbert-Hoover-Schule, an der mehr als 90 Prozent der Kinder Migrationshintergrund haben, vereinbart, dass auch in den Pausen nur Deutsch gesprochen werden soll.

Ein Jahr lang störte sich niemand an der Regelung, am wenigsten die betroffenen Schüler. Dann aber berichteten türkische Medien vom angeblichen "Verbot der Muttersprache" und witterten eine "Zwangsgermanisierung". Bei türkischen Verbänden in Deutschland und Teilen der Grünen brach bundesweit Empörung aus.

Jetzt kocht das Thema - mitten in den Koalitionsverhandlungen um einen neuen Berliner Senat zwischen SPD, Grünen und Linken - wieder hoch. Entfacht hat den Streit der Türkische Bund Berlin-Brandenburg (TBB). In einer Pressemitteilung fordert der TBB von den Parteien, im Koalitionsvertrag zu vereinbaren, dass "alle Schulen angewiesen werden, keine sogenannte Deutschpflicht" zu erlassen.

Wie umgehen mit Sprach - und Verständigungsproblemen an deutschen Schulen? Das Thema hat auch bundesweit Relevanz. Im Interview erklärt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die SPD-Politikerin Aydan Özoguz, was sie von dem Streit hält.

SPIEGEL ONLINE: Frau Özoguz, sollte auf Schulhöfen in Deutschland ausschließlich Deutsch gesprochen werden?

Özoguz: So pauschal stimme ich der Aussage nicht zu. Natürlich ist die deutsche Sprache der Schlüssel zu Integration, schulischem und beruflichem Erfolg. Aber politisch von oben ein Verbot zu verordnen, auch einmal in einer anderen Sprache zu reden, wäre absurd.

SPIEGEL ONLINE: Safter Cinar, Vorsitzender des TBB, kritisiert Regelungen zur Deutschpflicht an Schulen mit hohem Migrantenanteil als respektlos und diskriminierend. Können Sie das verstehen?

Özoguz: Das, worum es in Berlin geht, ist etwas vollkommen anderes als ein grundsätzliches Verbot. An der Herbert-Hoover-Schule in Berlin-Wedding haben Schüler, Eltern und Lehrer sich gemeinsam darauf geeinigt, weil es Probleme an ihrer Schule gab. Das ist vorbildliches, demokratisches, eigenverantwortliches Handeln. Ich finde es wenig hilfreich, wenn sich ein Verband dann von außen in so einen Prozess einmischt.

SPIEGEL ONLINE: Wie erklären Sie sich, dass Cinar dieses Erfolgsmodell, das offenbar an der Schule selbst alle gut und hilfreich finden, torpedieren will?

Özoguz: Die Kritik des TBB an der Deutschpflicht mag etwas reflexhaft wirken, aber hinter dieser Reaktion von Safter Cinar stecken auch die realen Erfahrungen vieler türkei- oder arabischstämmiger Migranten. Viele erleben Anfeindungen auf der Straße, oft genug bekommen sie zu hören, sie sollten "ihre Kanakensprache" nicht sprechen. Das prägt natürlich. Ich empfehle, hier genauer hinzusehen und nicht hinter jedem Gebot ein Verbot und Diskriminierung zu wittern.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie verstehen, dass sich Kinder, die nur Deutsch sprechen, ausgeschlossen fühlen, wenn sie an einer Schule in der Minderheit sind und ihre Mitschüler Arabisch oder Türkisch miteinander reden?

Özoguz: Natürlich kann ich das verstehen. Es ist doch klar, dass das zu Unsicherheiten führt, gerade wenn man unter Jugendlichen nicht versteht, was die anderen wohl gerade aushecken. Wenn das zu handfesten Problemen führt, dürfen diese eben nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern es müssen gemeinsame Lösungen gefunden werden - wie es in Berlin passiert ist.

SPIEGEL ONLINE: Offenbar sympathisieren in Berlin die Linken und einige Grüne mit der Forderung von Cinar, eine Deutschpflicht zu verbieten. Welche Botschaft haben Sie an die Berliner Landespolitik?

Özoguz: Ich finde Verbote für den Pausenhof genauso falsch wie eine Pflicht, wenn sie von außen verordnet werden. Wenn Schulen eigene demokratische Lösungen finden, sollten sich Politik und Verbände raushalten. Die Parteien sollten stattdessen diese Kultur des Aushandelns und Redens, die eben auch in einer gemeinsam beschlossenen Deutschpflicht münden kann, fördern.