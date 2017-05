Kernpunkte der Grünen Zehn Gebote statt Verbote

Die Grünen haben das Problem unserer Zeit erkannt: Zu viele Informationen nerven.

Smartphones lassen Aufmerksamkeitsspannen auf die Kürze eines Donald-Trump-Tweets schrumpfen, und Parteianhänger werden immer untreuer. Da muss man gegensteuern, für Klarheit sorgen. Aber nur ganz sanft, sonst droht schon wieder Überforderung.

So oder so ähnlich kam die Botschaft rüber, die Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir am Dienstag in Berlin verbreiteten. Das Spitzenkandidaten-Duo stellte einen "Zehn-Punkte-Plan für Grünes Regieren" vor. Parteien lieben Zehn-Punkte-Pläne. Wer einen vorstellt, zeigt, dass er überhaupt irgendeinen Plan hat.

Bei den Grünen hat diese Form der Inhaltsentschlackung einen dramatischen Grund: Die Partei ist in Panik. Die Idee für den Plan entstand kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen, als sich das Desaster schon in Umfragen abzeichnete.

Spätestens da wurde den Grünen bewusst: Kaum jemand begreift noch, was die Partei konkret erreichen will, wofür sie steht. Und das geht an die Substanz. Im Bund liegt sie chronisch unter ihrem 8,4-Prozent-Ergebnis von 2009. Schon die Zahl von damals hatte eine Existenz- und Führungskrise ausgelöst.

Jetzt versprechen die Grünen "Klarheit, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit", wie Özdemir sagt. In der Theorie hätte die Präsentation ein Signal der Offensive sein können. In der Praxis sorgte sie für neue Verwirrung.

Die Forderungen (hier ist der Wortlaut) passen zum Entwurf des Grünen-Wahlprogramms, den die Partei im März vorstellte - sie bleiben aber dahinter zurück. So heißt es im Entwurf aus dem Frühjahr, dass ab 2030 nur noch abgasfreie Autos vom Band rollen sollen. Im Punktepapier ist der Umstieg auf E-Mobilität enthalten, aber ohne konkretes Datum. Das dürfte daran liegen, dass auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Punkte unterschrieben hat. Er ist strikt gegen das 2030er Ziel. So richtig "klar, verbindlich, verlässlich" sind die Grünen also in einer Kernfrage nicht.

Als Auffrischungskurs für Grünen-Interessierte taugt der Plan vielleicht, aber es bleibt ungewiss, was genau er sein soll - außer, dass er Geschlossenheit demonstriert. Den Antrag unterstützen führende Grüne vom linken und vom realpolitischen Parteiflügel, darunter Jürgen Trittin, Claudia Roth, Robert Habeck und Anton Hofreiter.

Özdemir betonte, die Liste sei kein Ersatz, sondern eine "Verdichtung". Im Juni soll sie ins endgültige Wahlprogramm aufgenommen werden. Je nach Lesart sind die Punkte also ein Zusatz, ein Leitfaden, eine Lightversion des Programms - oder einfach nur zehn Gebote für streitlustige Grüne, damit sie sich im Wahlkampf zusammenreißen.

Was bleibt von den Geboten nach der Wahl?

Doch wie verbindlich ist der Plan wirklich? Sollten CSU und CSU das Asylrecht verschärfen wollen, die FDP die Rückkehr auf Vollzeit blockieren und die SPD nicht 20 Kohlekraftwerke sondern nur drei abschalten - würden die Grünen Koalitionsgespräche verweigern? Wohl kaum. "Das sind keine rote Linien, das sind Vorhaben, das sind Ziele", betonte Göring-Eckardt. "Wer mit uns regieren will, muss bei diesen Vorhaben entschieden vorangehen". Das kann alles und nichts heißen.

Nebenbei verabschiedeten sich die Spitzenkandidaten von einem Ziel, das die Grünen noch früher selbstbewusst ausgerufen hatten - mindestens zehn Prozent wolle man bei der Bundestagswahl holen. Inzwischen geht es nur noch um das "Rennen um den dritten Platz" nach Union und SPD. An einer konkreten Zielmarke soll man die Partei nicht mehr messen dürfen.

Alte Aussagen von gestern, sie werden also auch bei den Grünen gelegentlich begraben. So ähnlich dürfte es spätestens nach der Wahl dem Zehn-Punkte-Plan ergehen.