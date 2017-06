Auftakt zum Grünen-Parteitag "Geht's noch?"

Mit Pop-Hits und einer Bühnen-Show haben die Grünen versucht, ein Signal des Aufbruchs und Optimismus zu verbreiten. Am Freitag begann der Parteitag der Grünen in Berlin - es ist das letzte große Treffen dieser Art vor der Bundestagswahl.

Das Wahlprogramm wird bis ins Detail debattiert, mehr als 2200 Änderungswünsche der bisherigen Version reichte die Basis ein.

Der erste Tag der Konferenz sollte vor allem Geschlossenheit beschwören, die Parteispitze möchte vermeiden, dass sich die eigenen Leute in Zeiten schlechter Umfragewerte zerlegen. "Dieser Parteitag muss die Wende bringen", hatte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt im Vorfeld im SPIEGEL gefordert.

In Umfragen liegen die Grünen derzeit bei sieben bis acht Prozent - also noch hinter dem als enttäuschend empfunden Wahlergebnis von 2013, als sie 8,4 Prozent holten.

Es gebe bei den Grünen die Neigung, Parteifreunden Niederlagen zuzufügen, sagte Spitzenkandidat Cem Özdemir am Freitag. Die Versammlung müsse aber in dem Bewusstsein ablaufen, dass es um etwas Größeres gehe. "Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und dieses Land mitzugestalten."

DPA Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir, Jesse Klaver

Außer mit der AfD wolle man keine Koalition ausschließen. "Wenn alle alles ausschließen, bleibt am Ende nur die große Koalition." Und die solle abgelöst werden. In Schleswig-Holstein sind die Grünen gerade ein Bündnis mit CDU und FDP eingegangen.

Özdemir holte für seine Rede Dutzende Bundestags-Kandidaten auf die Bühne und ließ die Ankündigung seines Auftritts mit einem Song von Katy Perry beschallen. Eine Stunde lang stand er vor einem Meer aus Grünen, sprach erst auf Englisch für die internationale Gästen, dann auf Deutsch - am Ende genoss er in schweißdurchtränktem Hemd die Standing Ovations im Saal.

DPA Cem Özdemir, Winfried Kretschmann

Die Spitzenkandidatin Göring-Eckardt sagte, mit dem Themendreiklang Ökologie, Gerechtigkeit und Vielfalt zeigten die Grünen, "dass wir für das ganze Land denken und nicht nur für eine bestimmte Klientel".

"Einfach mal die Fresse halten"

Dass der Parteitag nicht ohne Konflikte zwischen dem linken Flügel und den Realos bleibt, wurde schnell klar. Viele Links-Grüne sind mit dem realpolitischen Kurs des Spitzenduos nicht zufrieden. "Lasst uns Grüne radikale Programme beschließen, damit wir die Menschen nicht im Stich lassen", forderte Canan Bayram, Nachfolgerin des "Alt-Grünen" Hans-Christian Ströbele in dessen Wahlkreis.

Zum Abschluss ihrer Rede teilte sie gegen den in der Partei umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus, der ein Buch über Integration mit dem Titel "Wir können nicht allen helfen" geschrieben hat. "Da sage ich ganz ehrlich - geht's noch? Einfach mal die Fresse halten." Teile des Saals reagierten mit Applaus und Jubel.

Unterstützung für Özdemir und Göring-Eckardt kam von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, einem der prominentesten "Realos". Sie seien "erfahrene und seriöse Spitzenkandidaten", sagte Kretschmann. Mit ihrem Einsatz für Klima- und Artenschutz seien die Grünen heute wichtiger denn je.

Ströbele wird lange bejubelt

Ströbele, der sich im Herbst aus dem Bundestag zurückzieht, bekam schon vor seiner Rede langen Applaus. Er wies kritisch darauf hin, dass im Entwurf des Wahlprogramms aus seiner Sicht nichts Aussagekräftiges zu Kriegseinsätzen der Bundeswehr stehe. Darüber solle man auf dem Parteitag sprechen.

"Ich habe aufmerksam die Zehn Punkte durchgelesen und auch das Programm: über Kriegseinsätze gibt es da keinen Leitfaden, wie sich Grüne verhalten, egal in welcher Koalition", sagte Ströbele. "Die Wählerinnen und Wähler wollen von uns eine Antwort auf solche Fragen haben", forderte er. Am Ende seiner Rede reckte er kämpferisch seinen Krückstock in die Höhe.

DPA Hans-Christian Ströbele

Der Chef der niederländischen Grünen, Jesse Klaver, hatte einen aufwendig inszenierten Gastauftritt. Die beiden Spitzenkandidaten liefen mit ihm durch die Halle, dazu wummerten die Black Eyed Peas. Klaver rief seine deutschen Parteifreunde auf, zu ihren Idealen zu stehen. Bei den Wahlen im März in den Niederlanden hatte die Partei GroenLinks ihre Stimmen vervierfacht und war auf über neun Prozent gekommen. "Wir erleben das Ende der Ära der etablierten Parteien", sagte der 31-Jährige.

Mit den Themen Klimaschutz, Integration und Europa wollen die Grünen nach der Bundestagswahl ein respektables Ergebnis holen - und danach am liebsten mitregieren. Ziel ist ein zweistelliges Ergebnis und Platz drei hinter Union und SPD. Am Sonntag soll das Wahlprogramm endgültig verabschiedet werden.

Der Auftakt des Parteitags wurde überschattet vom Tod Helmut Kohls. Spitzenkandidat Özdemir und andere Grüne zollten dem Altkanzler Respekt.