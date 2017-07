Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht über das so genannte Tarifeinheitsgesetz. Was abstrakt klingt, ist für die Bürger von großer Bedeutung. Die Regelung von Arbeitsministerin Andrea Nahles aus dem Jahr 2015 soll verhindern, dass Kleingewerkschaften wie die Pilotenvereinigung Cockpit oder der Lokführerverband GDL das halbe Land lahmlegen können. Es ist ein Gesetz der Vernunft. Das Streikrecht ist ein hohes Gut. Aber es wird missbraucht, wenn einzelne Berufsgruppen es dazu nutzen, eine ganze Gesellschaft zu erpressen. Karlsruhe jedenfalls sollte dieser Form des zügellosen Egoismus nicht auch noch den höchstrichterlichen Segen geben.

Die Schuld der Anderen

Zu den deutschen Ritualen gehört, dass nach einem Versagen der Sicherheitsbehörden das blame game beginnt. Die CDU (zumindest die in Hamburg) zeigt auf den rot-grünen Senat der Hansestadt, die SPD auf die Kanzlerin, die für den G20-Gipfel eingeladen hat; die wiederum schweigt, weil sie mit den hässlichen Bildern aus dem Schanzenviertel nichts zu tun haben will. Der deutsche Föderalismus hat viele guten Seiten, in Sicherheitsfragen allerdings hat er ein System der kollektiven Verantwortungslosigkeit hervorgebracht. Schon das Fazit im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri war, dass zwar alle irgendwie beteiligt waren, aber am Ende niemand die Schuld übernahm. Wenn die Aufklärung der Hamburger Krawallnacht ein ähnliches Ergebnis hervorbringt, werden sich viele Bürger fragen, warum sie überhaupt noch zur Wahl gehen sollen.

Liberaler Personenkult

Eines muss FDP-Chef Christian Lindner lassen: Ehrlich ist er. Bei der Präsentation der Werbekampagne für seine Partei machte er gar keinen Hehl daraus, das die Liberalen im Moment eigentlich nur aus ihm bestellen. Die Plakate, mit der die Partei in den Wahlkampf zieht, sind zwar auch mit ein paar Sätzen aus dem Wahlprogramm versehen. Doch das ist Beiwerk. Die Botschaft der Liberalen heißt: Ich, Lindner. Das mag im Moment gut funktionieren, aber eigentlich passt Personenkult nicht zu einer Partei des Individualismus.

Verlierer des Tages

...heißt Donald Trump. Nach dem G20-Gipfel verkündete er stolz, dass er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine neue Einheit zur Abwehr von Cyberattacken besprochen habe. Sieben Tweets später versicherte Trump, dass diese Einheit niemals kommen werde: "It can't". Offenbar reichten schon ein paar spöttische Interventionen von amerikanischen Kongressabgeordneten, um den Präsidenten von seiner Idee abzubringen. Und kaum war Trump in Washington gelandet, machte die Meldung die Runde, dass sein Sohn Donald Junior sich vor einem Jahr mit einer russischen Anwältin getroffen haben soll, die ihm kompromittierendes Material über Hillary Clinton versprochen habe. Trump macht im Moment den Eindruck eines Mannes, der im Sumpf fest steckt: Je panischer er tritt und zappelt, umso mehr versinkt er im Morast.

