am Wochenende warnte Kanzlerin Angela Merkel vor den Gefahren für das europäische Friedensprojekt, heute Nachmittag hält sie in Straßburg vor dem Europa-Parlament eine Rede zur "Zukunft Europas". Zweieinhalb Stunden sind für Rede und Aussprache vorgesehen, aber die Erwartungen sind niedrig. Merkel hat schon viele Reden zu Europa gehalten, von denen wenig in Erinnerung blieb. Dabei könnte sie jetzt an ihrem Vermächtnis arbeiten: Wie amerikanische Präsidenten in ihrer zweiten Amtszeit könnte sie, da das Ende ihrer politischen Karriere absehbar ist, freier werden, mutiger, könnte endlich eine Antwort auf Macrons europäische Visionen geben, könnte seinen Vorschlag vom Wochenende für eine gemeinsame Europäische Armee aufnehmen, endlich wahr machen, was sie mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hat: einen "Aufbruch für Europa".

Italien auf Amokfahrt

Apropos Europa: Heute läuft die Frist ab, die die EU-Kommission Italien gegeben hatte, um seine Haushaltspläne den Stabilitätskriterien der Eurozone anzupassen. "Italien muss jetzt liefern", heißt es in der Kommission. Doch niemand rechnet damit, dass Rom dazu bereit ist. Es dürfte also auf Strafmaßnahmen gegen Italien hinauslaufen, die EU steuert auf einen Großkonflikt zu. In Brüssel und Berlin hofft man darauf, dass die Märkte die italienische Regierung zur Vernunft bringen werden. Doch ist das mehr als ein frommer Wunsch? Hat etwa schon mal ein Stop-Schild einen Amokfahrer aufgehalten?

Ursula von der Leyen und die Merkel-Nachfolge

Lange galt sie als Favoritin für die Nachfolge von Angela Merkel, jetzt, da es tatsächlich um die Nachfolge geht, ist von Ursula von der Leyen nicht mehr die Rede. Die langjährige Favoritin hat alle Ambitionen immer mit der Begründung abgestritten, dass jede Generation nur einen Kanzler habe - und das sei in ihrer Generation nun mal Angela Merkel. Ein merkwürdig formalistisches Argument, das sich jedenfalls definitiv als falsch erwiesen hat: Nun machen zwei Politiker die Nachfolge von Merkel, 64, unter sich aus, die eindeutig der Generation von der Leyen, 60, angehören: Friedrich Merz, 63, und Annegret Kramp-Karrenbauer, 56. Von der Leyen ist in diesen Tagen in Afrika unterwegs.

Gewinnerin des Tages

Ist Michelle Obama. Heute erscheinen in den USA ihre Memoiren, viel Privates steht drin über eine Fehlgeburt, Eheprobleme ... und natürlich Kritik an Trump . "Becoming" heißt das Werk, und die große Frage ist, ob sich dieses "Werden" auch auf eine mögliche Präsidentschaftskandidatur von Michelle Obama bezieht: Wird sie 2020 antreten? Obama bestreitet das: "Ich war nie ein Politik-Fan, und meine Erfahrungen der letzten zehn Jahre haben daran wenig geändert", schreibt sie. Wie dem auch sei, sie ist ein Marketing-Profi: Ihre Lesetour wird allein in den USA 13 Stadien mit Zehntausenden Zuschauern füllen, die Tickets waren in kürzester Zeit ausverkauft. Wenn Joachim Sauer noch mal ganz groß rauskommen möchte, kann er viel von Michelle Obama lernen.

