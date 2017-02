heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz - der außenpolitische Anlass des Jahres in Deutschland. Im Hotel Bayerischer Hof werden bis Sonntag 30 Staats- und Regierungschefs erwartet, sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister und 100 Parlamentarier. Der Leiter der Konferenz, Wolfgang Ischinger, spricht von "maximaler Verunsicherung" in der Welt. Das Thema ist natürlich die hochdiffizile Weltlage im Zeitalter von Trump. US-Vizepräsident Mike Pence wird ebenfalls anwesend sein und wohl Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Uno-Generalsekretär António Guterres, Bono und Bill Gates sind auch da. Die Stadt wird zur Hochsicherheitszone: 4000 Beamte sind im Einsatz.

AFP Bayerischer Hof in München

Es wird in München auch dieses Jahr die großen Panels und rund 150 Nebenveranstaltungen geben - sehr vieles wird aber natürlich im kleinen Kreis besprochen. Es wird um die großen Krisen der Welt gehen, um die Nato, um Russland, um die Ukraine - und es ist sicher kein Zufall, dass in Genf nächste Woche wieder Friedensgespräche für Syrien beginnen. Meine Kollegen vom SPIEGEL und ich werden am Wochenende laufend auf SPIEGEL ONLINE und auf Twitter von der Konferenz berichten.

DPA Donald Trump im East Room des Weißen Hauses

Trumps Einreiseverbot

Unser Korrespondent Veit Medick macht sich nach Trumps bizarrer, tumultuöser 76-minütiger Pressekonferenz ernsthafte Sorgen. Er schreibt in seinem Kommentar: "Spätestens jetzt ist es an der Zeit, an der geistigen Gesundheit des US-Präsidenten zu zweifeln." Während des Auftritts, der uns noch lange beschäftigen wird, wurde außerdem bekannt, dass Trump seinen von mehreren Richtern gestoppten Einreisebann für die Bürger von sieben Ländern juristisch nicht weiter verteidigen will. Stattdessen will er nächste Woche einen neuen Erlass unterzeichnen, der juristisch wasserdicht sein soll: ein Dekret "zum Schutz des Volkes". Sicherlich werden am Ende wieder die Gerichte entscheiden müssen. Damit die Regierung eine Chance hat, müsste sich mit der neue Erlass aber deutlich vom ursprünglichen unterscheiden.

REUTERS Anhänger von Lenin Moreno in Quito, Ecuador

Wahlen in Ecuador

Kann Wikileaks-Gründer Julian Assange in seinem Londoner Botschaftsexil bleiben? Das wird sich am Sonntag bei der Wahl in Ecuador entscheiden. Der linksgerichtete Präsident Rafael Correa tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl an. Der Favorit für seine Nachfolge ist ein ehemaliger Vize: Lenín Moreno, der Correas Partei angehört und im Falle seiner Wahl der erste Querschnittgelähmte wäre, der ein Präsidentenamt bekleidet - er sitzt im Rollstuhl, seit er bei einem Raubüberfall angeschossen wurde. Chancen hat aber auch der rechte Kandidat Guillermo Lasso, der versprochen hat, die Steuern zu senken - und eben auch, Julian Assange aus der Londoner Botschaft zu werfen.

AFP Mark Zuckerberg

Gewinner des Tages

Marc Zuckerberg. Der Facebook-Gründer hat mit einem sehr langen Essay, den er (natürlich auf Facebook) geschrieben hat einen großen PR-Erfolg erzielt. Zuckerberg zeigt sich in seinem Essay beunruhigt über die negativen Auswirkung von Social Media und stellt Ideen vor, um wieder "Gemeinschaften zu bauen", Fake News zu bekämpfen und den Nutzern mehr "diverse Standpunkte" zu präsentieren. Er will mit Facebook offenbar stärker ins Leben seiner Nutzer eingreifen. Das klingt ein wenig unheimlich, aber es scheint ein echter Weltverbesserungsimpuls dahinterzustecken. So möchte Zuckerberg unter anderem Künstliche Intelligenz verwenden, um gegen die Rekrutierung von Terroristen vorzugehen. Aber lesen Sie selbst.

