Sie nehmen keine Flüchtlinge auf und halten wenig von Demokratie oder Frauenrechten. Die mächtigen Potentaten der Golfstaaten sind nicht gerade das, was man als Geistesverwandte der Kanzlerin bezeichnen würde. Trotzdem reist Angela Merkel heute mit großen Hoffnungen aus Saudi-Arabien in die Vereinigten Arabischen Emirate weiter, um für ihre Idee einer Freihandelszone mit Europa zu werben - als neues Bündnis gegen die protektionistischen Pläne von US-Präsident Donald Trump. Wie heißt es bei Cäsar? "Staaten haben keine ewigen Verbündeten und keine ewigen Feinde, sondern nur dauerhafte Interessen".

REUTERS Die zwei Köpfe der Großen Koalition: Gabriel und Merkel

Seit an Seit für Schwarz-Rot

Während die meisten anhängig Beschäftigten den heutigen Tag der Arbeit als willkommene Wochenend-Verlängerung genießen, nutzt die SPD-Spitze die Gelegenheit, sich bei ihren Freunden aus den Gewerkschaften beliebt zu machen. Martin Schulz redet auf der Erste-Mai-Kundgebung in Aachen, Hannelore Kraft in Köln, Andrea Nahles in Gelsenkirchen. Natürlich wäre es auch den Funktionären von DGB und Co. am liebsten, wenn im September ein Sozialdemokrat ins Kanzleramt einziehen würde. Noch wichtiger aber ist ihnen, dass weder die wirtschaftsliberale FDP noch die wachstumskritischen Grünen an der Regierung beteiligt sind. Keiner würde es laut sagen, aber hinter vorgehaltener Hand machen die meisten Gewerkschaftsbosse keinen Hehl daraus, dass sie treue Freunde der Großen Koalition sind. Nach dem Motto: Schwarz-Rot ist unser Gold.

DPA 1. Mai-Demo in Hamburg im vergangenen Jahr

Heraus zum Ersten Mai

Seit die Hamburger stundenlang vor den Kassen der Elbphilharmonie Schlange stehen, fühlen sie sich den Berlinern überlegen, zumindest kulturell. Dabei gibt es ein zweites Feld, auf dem die Hansestadt zuletzt mächtig aufgeholt hat. Während die Berliner Erste-Mai-Demos vergangenes Jahr erstaunlich friedlich verliefen, gab es in Hamburg nach schweren Straßenschlachten fast 60 Verletzte. Nun lautet die Frage, ob es heute Nacht eine neue Runde in einem der wohl fragwürdigsten Städtewettbewerbe der Republik geben wird: Hamburg oder Berlin - wer ist die Krawall-Hochburg Deutschlands?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA Eine Mathe-Lehrerin schreibt eine Aufgabe an die Tafel

Gewinner des Tages...

...sind die 198 Schüler, die heute beim Finale der diesjährigen Mathematik-Olympiade in Bremerhaven starten. Sie haben sich als Rechenkünstler bewiesen, obwohl Deutschlands föderales Schulsystem die Leistungen nicht gerade steigert, wie meine Kollegin Miriam Olbrisch in der aktuellen SPIEGEL-Titelgeschichte beschreibt. Der Ausruf, mit dem norddeutsche Abiturienten gern beim Bewerbungsgespräch an bayerischen Universitäten begrüßt werden, kann als weiterer Beleg für die These gelten: "Ah", heißt es da, "wieder so ein Pisa-Opfer".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Michael Sauga