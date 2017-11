Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

was ist eigentlich der Grund dafür, dass diese Sondierungsgespräche so zäh und seltsam freudlos verlaufen? Jedem Anfang wohnt ja angeblich ein Zauber inne, aber Union, Grüne und FDP sind gerade dabei, den Deutschen die Lust auf Jamaika zu vergällen, bevor das Bündnis überhaupt seine Arbeit aufgenommen hat. Es ist nicht nötig, dass Koalitionen mit einer großen, gemeinsamen Idee starten. Im Zweifel wird der Pathos des Beginns ohnehin von den Mühen des Alltags zerrieben. Aber die Verhandler sollten sich wenigstens ein paar Themen vornehmen, die sie in einem Geist der Gemeinsamkeit angehen.



DPA Michael Kellner (Grüne), Nicola Beer (FDP), Michael Grosse-Brömer (CDU) und Andreas Scheurer (CSU)



Gerade die Gegensätze zwischen CSU, Grünen und FDP könnten ja Undenkbares möglich machen: Warum, nur als Beispiel, fassen sich die Parteien nicht ein Herz und setzen der Massentierhaltung ein Ende? Sie ist ein großer Skandal unserer Zeit, und die Union hätte jetzt noch die Chance - anders als beim Ausstieg aus der Atomkraft - nicht als Getriebener der Grünen zu erscheinen. Und warum kann eine Jamaika-Regierung nicht ein Konzept entwickeln, das humanitäre Einwanderung an feste Kontingente knüpft? Für die Grünen wäre es die Gelegenheit, dem Vorwurf zu begegnen, sie machten Flüchtlingspolitik mit viel Herz, aber leider ohne Verstand. In dieser Woche gehen die Verhandlungen in die entscheidende Runde, spätestens in der Nacht zum Freitag sollen Ergebnisse vorliegen. Es ist nicht mehr viel Zeit.

Ilse wer?



Kürzlich fragte in der Redaktion eine Kollegin, wo eigentlich Ilse Aigner stecke. Sei nicht jetzt, da Horst Seehofer strauchele, Aigners Stunde gekommen? Ilse wer mögen Sie fragen? Und da beginnt schon das Problem.



DPA Ilse Aigner



Aigner war Landwirtschaftsministerin in Berlin, Horst Seehofer machte sie danach zur Wirtschaftsministerin in seinem Kabinett in München; sie führt den mächtigen CSU-Bezirksverband Oberbayern - eigentlich eine glänzende Karriere. Und dennoch war Aigner immer so still, dass sie bei der Nachfolge Seehofers wohl keine Rolle spielen wird.

In der Politik geht es auch ums Wollen. Man muss es nicht gleich so weit treiben wie Aigners Kabinettskollege Markus Söder, der jeden Interviewwunsch auf die Frage hin abklopft, ob er ihm beim Kampf um die bayerische Staatskanzlei nutzt. Aber mit Bescheidenheit ist noch niemand ganz nach oben gekommen, schon gar nicht in der bayerischen Politik. Am Wochenende meldete sich Aigner nun endlich doch zu Wort. Allerdings mit der Ermahnung, dass alle so brav sein sollten wie sie selbst. Die CSU gebe ein katastrophales Bild ab, sagte sie: "Die Menschen bekommen das Gefühl, uns interessierten nur unsere Politikerkarrieren." Söder wird herzlich gelacht haben.

Die zwei Gesichter der Kronprinzen

Ende April besuchte Angela Merkel Saudi-Arabien, es war eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Reise. Die Visite begann mit einem üppigen Mittagsmahl, zu Ehren der Gäste aus Deutschland wurden im ganzen gebratene Lämmer aufgetragen. Abends dann besuchte Merkel den stellvertretenden Kronprinzen Mohammed bin Salman in dessen privater Residenz. Sie brachte von dem Gespräch nicht nur den Eindruck mit, dass der Kronprinz einen eher westlichen Geschmack pflegt, sondern auch den Willen besitzt, das Land zu reformieren.



DPA Angela Merkel (CDU) Ende April in Saudi-Arabien



Die Kanzlerin, so viel lässt sich sagen, blickte mit einer gewissen Sympathie auf den jungen Mann. Nun aber hat der Kronprinz zahlreiche Gegner verhaften lassen. Sein Ton gegen den Erzfeind Iran wird aggressiver, und es stellt sich die Frage, ob Mohammed bin Salman sich auch deshalb das Image eines Reformers zugelegt hat, um ohne Kritik aus dem Westen seine Rivalen aus dem Weg räumen zu können.

Verliererin des Tages

heißt Annette Schavan. Schon seit Wochen tobt in der Union ein Machtkampf um den Vorsitz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Die ehemalige Bildungsministerin und Merkel-Vertraute hatte sich für den Posten in Position gebracht, erst durch stille Telefondiplomatie, Mitte der vergangenen Woche dann ließ sie auch öffentlich durchblicken, dass sie das Amt durchaus reizvoll fände. Es gebe Leute, die es für richtig hielten, wenn sie den KAS-Vorsitz übernähme, sagte sie meinem Kollegen Ralf Neukirch. "Wenn ich vorgeschlagen werde, werde ich mich damit beschäftigen."

Getty Images Annette Schavan

Nun hat Schavan offenbar erkannt, dass der Kreis ihrer Unterstützer jenseits der Kanzlerin sehr überschaubar ist. In ihrem Heimatblatt, der "Schwäbischen Zeitung", verkündete sie, dass sie doch nicht für das Amt zur Verfügung stehe. Nach Lage der Dinge wird der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert künftig die Geschicke der KAS führen, der deutlich kritischer auf Merkel blickt als Schavan. Das ist zwar noch kein Putsch, aber doch ein deutlicher Hinweis, dass Merkels Macht an den Rändern zu bröckeln beginnt.

