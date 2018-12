am Samstag stellen wir Ihnen den neuen SPIEGEL vor. Viele von Ihnen sind mit unserem Newsletter ja bereits vertraut. Wir verstehen den SPIEGEL als Fenster zur Welt, wir recherchieren, um Sie über die Welt zu informieren. Sie haben ein Anrecht darauf, dass wir Ihnen unsere Erkenntnisse so seriös wie möglich übermitteln. Wir wissen nun, dass uns dies zuletzt nicht so gelungen ist, wie wir es Ihnen gegenüber für richtig halten. Viele von Ihnen werden durch unsere Berichterstattung seit Mittwoch und durch die Berichterstattung der Kolleginnen und Kollegen anderer Medien inzwischen darüber informiert sein, dass einer unserer Reporter seine Geschichten fälschte.

Selbstverständlich haben wir eine Berichterstattung in eigener Sache für das Ihnen nun vorliegende Heft eingeplant. Ob wir damit auf den Titel gehen würden, haben wir bis Donnerstagfrüh offengelassen. Als Fenster zur Welt sollten wir uns nicht als Mittelpunkt der Welt verstehen. Wäre also, diese Frage stellten wir uns, eine Titelgeschichte in eigener Sache angemessen? Am Donnerstag sind wir angesichts der Reaktionen auf unseren Fälschungsfall zu dem Schluss gekommen, dass wir Ihnen eine Titelgeschichte in eigener Sache anbieten werden.

Das Heft, das Ihnen nun vorliegt, soll dennoch auch ein Fenster zur Welt sein. Wir werden die Strukturen in unserem Haus, die seriösen Journalismus absichern sollen, überprüfen müssen, wir werden aber weiterhin unserem selbst gesetzten Auftrag folgen, Ihnen einen Journalismus anzubieten, der im besten Wissen und Gewissen und in einem großen Team erarbeitet wurde. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Bürger unseres Landes ein Anrecht auf eine freie, unabhängige, seriöse Presse haben. Schwere Fehler und Versäumnisse verpflichten uns SPIEGEL-Verantwortliche zu Demut. Unser selbst gesetzter Auftrag verpflichtet uns gleichzeitig zu Selbstbewusstsein. Ein Selbstbewusstsein, das auf dem Willen zur Seriosität fußt, können und werden wir nicht aufgeben. Dies sind wir SPIEGEL-Verantwortlichen unseren Kolleginnen und Kollegen schuldig, die sich hart für einen bestmöglichen seriösen Journalismus einsetzen.

Inwiefern liegt Ihnen also ein besonderer SPIEGEL vor, inwiefern ein üblicher?

In der Hausmitteilung, immer auf Seite 3 zu finden, stellen wir Ihnen jedes Mal unsere Arbeit vor, sie ist gedacht als Blick in den SPIEGEL. Auch dieses Mal nutzen wir sie als Blick in den SPIEGEL, allerdings in abgewandelter Form, nämlich als von den amtierenden Heft-Chefredakteuren und Blattmachern gezeichnetes Editorial. Gezeichnet haben diesen Text mein Kollege Dirk Kurbjuweit und ich.

Zuvor haben wir beide mit den Ressortleitern der Print-Redaktion darüber diskutiert, ob nicht der Leitartikel dieses Heftes der geeignete Ort sei, um über den Betrugsfall im SPIEGEL zu reflektieren. Wir haben uns dagegen entschieden. Der Leitartikel meines Kollegen Jan Puhl befasst sich mit dem Verhältnis der Länder Polen, Ungarn und Rumänien zur Europäischen Union.

Sven Döring/ DER SPIEGEL Kundgebung in Chemnitz

Nach dem Leitartikel eröffnen wir das Heft mit dem Deutschlandteil und einer großen Rekonstruktion der Ausschreitungen von Chemnitz im Sommer und einem SPIEGEL-Gespräch mit Hans-Georg Maaßen.Er erzählt, wie er seinen Rauswurf als Verfassungschef erlebte.

An den Deutschlandteil schließt unser Titelkomplex an: In eigener Sache. Er besteht aus sechs Beiträgen.

DER SPIEGEL Blick aus dem SPIEGEL-Gebäude auf Hamburg

Im ersten Stück legen wir dar, was wir über die Fälschungsaffäre bisher wissen. Danach dokumentieren wir den Text, mit dem der SPIEGEL am Mittwoch auf SPIEGEL ONLINE den Betrugsfall offenlegte. Daran anschließend beschreibt SPIEGEL-Mitarbeiter Juan Moreno, wie er den Betrug seines Kollegen aufdeckte. Außerdem hat der "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo unsere Einladung zum SPIEGEL-Gespräch angenommen. Isabell Hülsen und Markus Brauck, Medien-Experten unseres Hauses, haben ihn in seinem Büro besucht und ihn dazu befragt, wie er auf den SPIEGEL blickt. Die Perspektive von außen ist uns wichtig. Deswegen präsentieren wir auf vier Seiten Reaktionen von Leserinnen und Lesern, von Journalistinnen und Journalisten auf die Nachricht der Fälschungen beim SPIEGEL. Als letztes Stück des Titelkomplexes haben wir das Interview mit zwei Einwohnern der US-Stadt Fergus Falls gedruckt, die Fälschungen dokumentiert haben, die sie betrafen. Einige von Ihnen kennen dieses Interview vielleicht schon. SPIEGEL ONLINE hat es bereits am 21.12. veröffentlicht.

Im Video: Reporter Juan Moreno über den Fall Relotius

Video DER SPIEGEL

Sie werden in den nächsten Tagen all die Texte aus dem Sonderteil "In eigener Sache" auf SPIEGEL ONLINE im freien Bereich finden. Auf diese Texte sollen Sie Zugriff haben können, ohne dafür zu bezahlen.

Im Kulturteil, mit dem wir das Heft abschließen, können Sie das Stück lesen, das wir über Monate als eigentliches Titelgeschichte zu Weihnachten vorbereitet hatten. Mein Kollege Dietmar Pieper begab sich hier auf die Spuren der Maria Magdalena, die, Überlieferungen zufolge, die Gefährtin Jesu gewesen ist. Ein uralter Papyrus legt nahe, dass die Christenheit heute anders aussehen könnte, wenn die Rolle Maria Magdalenas im Urchristentum nicht geringer geschätzt worden wäre, als sie womöglich tatsächlich gewesen ist.

Unser Text zeigt, dass das Christentum eine von Menschen gemachte Konstruktion ist - die eine Überlieferung setzte sich durch, die andere nicht, Lesarten änderten sich. Spuk, Wunderglaube, politisches Machtgefüge - all das empfinde ich beim Christentum als irritierend. Sympathisch aber war mir immer der wesentliche Gedanke dieser Religion: ein Menschenrecht darauf, Mensch sein zu dürfen. Und zwar mit allem, was dazugehört, auch mit der eigenen Fehlbarkeit. Unser ehemaliger Kollege, der den SPIEGEL und damit die ganze Branche in dieser für die Branche so gefährlichen Zeit betrog, hat schwere Fehler begangen. Auch das ist der Mensch.

Wir haben im aktuellen Heft viele kritische Leserbriefe veröffentlicht, wir bedanken uns für die Kritik. Wir haben auch Unterstützung erfahren. Auch dafür bedanken wir uns. Und vor allem dafür, dass einige von Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, uns trotz allem ein frohes Weihnachtsfest gewünscht haben.

Auch wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.

Immer schon war Weihnachten ein Trotzdem.

Ihre Susanne Beyer