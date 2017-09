Linkspartei nach der Wahl Rechts überholt

Da ist es das Wort, dieses Wort, vor dem sie so sehr gewarnt hatten: "Rechtsruck". Dietmar Bartsch sagt es, Sahra Wagenknecht und Bernd Riexinger auch. Katja Kipping spricht gar von "Nazis" im Aufwind.

Die AfD ist Thema Nummer eins bei den Linken.

Dabei haben 9,2 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der Linkspartei gemacht. Eigentlich kein schlechter Wert, etwas mehr sogar als bei der vergangenen Wahl. Doch ein echter Erfolg fühlt sich anders an. Die Linke wollte wieder drittstärkste Kraft werden, wie schon 2013. Jetzt hat ihr diesem Posten die AfD abgeluchst. Ausgerechnet der Angstgegner der vergangenen Jahren. Im Osten, wo sich die Linke gerne als Volkspartei inszeniert, sind jetzt die Rechtspopulisten auf Rang zwei. Hunderttausende Wähler verliert die Linke an die AfD.

Bundestagswahl 2017 Vorläufiges Endergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent Union 32,9 -8,6 SPD 20,5 -5,2 Die Linke 9,2 +0,6 Grüne 8,9 +0,5 AfD 12,6 +7,9 FDP 10,7 +5,9 Sonstige 5 +0,9 Sitzverteilung Insgesamt: 709 Mehrheit: 355 Sitze 246 80 67 69 153 94 Union (246) FDP (80) Grüne (67) Die Linke (69) SPD (153) AfD (94) Quelle: Bundeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Am Wahlabend wollen die Linken das Problem am liebsten weglärmen. Auf einem Bildschirm wird eine TV-Runde in den Festsaal Kreuzberg übertragen. Als Alice Weidel, die AfD-Chefin, zu sehen ist, schallen ihr Pfiffe und Buhrufe entgegen. Der Moderator auf der Wahlparty bittet darum, die Musik aufzudrehen. Doch so einfach ist das wohl alles nicht.

Klar, ganz so dramatisch wie bei den zurückliegenden Wahlen in manchen Ostländern ist es diesmal nicht. In Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg war die Linke abgestürzt - während die Rechtspopulisten mit deutlich zweistelligen Ergebnissen in die Parlamente einzogen.

Doch in diesem Jahr schien es lange so, als sei das Thema vom Tisch. Die AfD verlor an Zustimmung, während zumindest ein großer Teil der Linken von der Regierung träumte - in einem Bündnis mit SPD und Grünen. Platz drei war zum Greifen nahe. Dass die Rechtspopulisten und sogar die FDP die Partei im Schlussspurt doch noch überholen konnten, ist für viele Linke ein Schock.

Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn formuliert es so: "Das ist eine Zäsur für die Bundesrepublik." Es gelte jetzt klare Kante zu zeigen gegen Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus.

Ähnliche Wählerschaft

Das Problem der Linken: Sie konkurriert mit der AfD um eine ähnliche Wählerschicht - die sozial Schwachen, jene, die sich abgehängt fühlen, vor allem im Osten. Die Frage, wie man sich diesem Konkurrenzkampf stellen soll, hatte in der Partei für heftige Verwerfungen gesorgt.

Einige wenige, allen voran Sahra Wagenknecht, waren der Meinung, man müsse in der Flüchtlingspolitik ebenfalls schärfere Töne anschlagen, um die zu den Rechtspopulisten übergelaufenen Wähler zurückzuholen. Die Fraktionschefin sprach von verwirkten "Gastrechten" und davon, dass man in Deutschland nicht jeden aufnehmen könne. Doch diese Taktik passte nicht zum Programm der Partei, das offene Grenzen und einen Abschiebestopp fordert. Wagenknechts Kurs war in der Partei nie mehrheitsfähig.

Die Frage ist, ob das so bleibt, welche Lehren die Linken aus dem Erstarken der AfD ziehen, ob de große Streit wieder aufflammt. Noch am Wahlabend sagt Wagenknecht, man habe es sich in der Flüchtlingsfrage etwas zu leicht gemacht. Was heißt das für die Zukunft? Lässt sich die Linke im Parlament von der AfD in einen Überbietungswettbewerb populistischer Parolen drängen?

Und: Bleibt sie bei der neuen Strategie, ein rot-rot-grünes Bündnis zum Ziel zu erklären oder setzt sie wieder auf scharfe Opposition. Die Regierungsskeptiker in der Linkspartei könnten argumentieren: Als ein Mitte-links-Lager im Frühjahr noch möglich schien, stand die Partei in den Umfragen schlechter da als jetzt, nachdem sich zumindest einige Spitzengenossen in den vergangenen Wochen wieder schärfer von der SPD distanziert hatten.

Bernd Riexinger, Kippings Co-Parteichef, stellt jedoch noch am Wahlabend klar: "Wir wollen eine klare Machtalternative zur CDU-geführten Regierung erarbeiten." Also: Rot-Rot-Grün.

Große Aufgabe

Das Dilemma der Linken ist ihre extrem heterogene Wählerschaft: einerseits die hippe, gebildete, weltoffene Großstadtjugend, andererseits die Abgehängten, denen es auch um nationale Identität geht, die Protest wählen wollen. Eine Ansprache für diese Gruppen bei einer einheitlichen linken Erzählung zu finden, wird eine Mammutaufgabe für die Partei.

Und die AfD verkörpert dieses Dilemma. Zu fortgeschrittener Stunde schütteln am Wahlabend die Linken in dem stickigen Berliner Saal ihre erste Schockstarre aus den Gliedern. Parteichefin Kipping hält vor den Genossen eine kämpferische Rede: "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus", ruft sie dem Parteivolk von der rot erleuchteten Bühne entgegen. Der Jubel ist in diesem Moment so groß wie nie an diesem Abend.

Und auch beim Weglärmen werden die Linken mutiger. Irgendwann ist AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland im Fernsehen zu sehen. Da läuft im Festsaal Kreuzberg aus den Boxen der Anti-Rechts-Klassiker "Schrei nach Liebe" von den Ärzten - mit dem unmissverständlichen Refrain-Ende: "Arschloch!"