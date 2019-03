hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Das Versagen der Behörden

Schneller, häufiger und unbürokratischer sollten abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden: Das war eines der zentralen Ziele von Horst Seehofer, als er das Amt des Innenministers übernahm. An seinem dazugehörigen "Masterplan" zerbrach beinahe die Große Koalition. Das politisch heikle Thema entwickelt sich mehr und mehr zur Hängepartie für den CSU-Minister. Das zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr: Jede zweite Abschiebung scheiterte.

DPA Horst Seehofer

Das liegt teilweise an abgelehnten Asylbewerbern, die Widerstand leisten oder kurzfristig abtauchen, aber auch an bürokratischen Hürden, Föderalismus und vor allem fehlendem Personal bei der Bundespolizei. Die hält eine deutliche Steigerung der Abschiebungen, so wie vom Innenminister gewünscht, für ausgeschlossen. Selbst das Halten der bekannten Zahlen bezeichnet die Bundespolizei als schwierig. Denn die Motivation sinke, es ist von "Einsatzmüdigkeit" und fehlendem Anreiz die Rede.

"Abschiebung - Ein Deutsches Desaster": So lautet der aktuelle SPIEGEL-Titel. Wie Polizisten und Verwaltung sich mit Mängeln des Systems herumschlagen, Migranten unter Willkür leiden und einzelne abgelehnte Asylbewerber die Behörden narren - hier geht es zur Titelgeschichte.

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Annegret Kramp-Karrenbauer

Das Zitat des Tages: "Dieser Versprecher blieb den ganzen Abend in meinem Hinterkopf: Mist, Mist, Mist. Da ich versuche, Dinge immer so gut zu machen, wie es geht, habe ich mich natürlich geärgert."

Das sagte CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer rückblickend über ihren Versprecher bei einer Diskussionsrunde Mitte Februar. Sie hatte dabei ihre Kollegen mit "Sozialdemokraten" angesprochen.

Wir dürfen unseren Kindern keine schwarze Null hinterlassen: Lange galt es als höchste Staatsräson, am besten gar keine Schulden mehr zu machen. Unser Kolumnist Thomas Fricke meint hingegen: Es hilft auch nichts, wenn unsere Kinder in einem kaputtgesparten Land leben.

DER SPIEGEL

Harald Schmidt hat einen Traum: Pumuckl trifft Umweltaktivistin Greta Thunberg - in Hamburg beim Friday for Future. Was würde Meister Eder sagen? Hier geht es zum Video.

Studie zu deutschen Afghanistanveteranen - Tod, Verwundung, Bürokratie: Mehr als 90.000 Bundeswehrangehörige haben in Afghanistan gedient. Eine Studie zeigt, was das mit ihnen gemacht hat.

REUTERS Deutsche Soldaten in Afghanistan

Wir werden spendabler, hilfsbereiter, flirtwilliger, selbst Wunden heilen schneller: Wissenschaftler können erklären, warum Sonne und Wärme so gut für uns sind.

"Ich finde es schwer verständlich, dafür Rundfunkbeiträge zu verwenden": Markus Söder will die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender reformieren. Im Interview spricht er über das Framing Manual der ARD und darüber, wie man junge Zuschauer zurückgewinnt.

Was Sie tun könnten: Ihr Fußballwissen testen. Mein Kollege Marco Fuchs hat in seinem wöchentlichen Quiz wieder knifflige Fragen zusammengestellt. Ich verrate lieber nicht, wie ich abgeschnitten habe (mies). Zum Link geht es hier entlang.

NDR/ Christine Schroeder Tatort

Was Sie außerdem tun könnten: Sich mit der "Tatort"-Kritik auf den Sonntagabend vorbereiten. Darin fantasiert sich eine Supermarktkassiererin aus Kiel ins Leben eines erfolgreichen Pärchens. Ein bisschen abgründig, ein bisschen albern, schreibt mein Kollege Christian Buß über die 90 Minuten mit Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg).

