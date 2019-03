hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: So geht es nach dem Mueller-Bericht weiter

Fast zwei Jahre dauerten die Ermittlungen, nun steht fest: US-Sonderermittler Robert S. Mueller hat keine Hinweise auf eine Verschwörung von Präsident Donald Trump mit Russland im amerikanischen Wahlkampf 2016 gefunden. Die Republikaner deuten das als Sieg für sich und Trump selbst twitterte etwas von "vollständiger Entlastung".

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Denn die Frage, ob Trump versucht hat, die Ermittlungen in der Russlandaffäre systematisch zu behindern, konnte nicht eindeutig beantwortet werden. Lesen Sie hier, was Mueller noch herrausgefunden hat und was nach wie vor unklar ist.

Darauf könnten sich nun Trumps Kritiker stürzen. Die Demokraten fordern, dass der "vollständige Bericht und alle mit ihm verbundenen Dokumente veröffentlicht werden". Außerdem haben sie angekündigt, Justizminister William Barr befragen zu wollen. Er ist einer der wenigen, die den Mueller-Bericht überhaupt vollständig einsehen durften. In der Frage nach der Justizbehinderung hat Barr sich in Absprache mit seinem Vize Rod Rosenstein darauf geeinigt, dass das Prinzip "im Zweifel für den Angeklagten" angewendet wird.

Charles Dharapak / DPA Sonderermittler Mueller

Zu Ende ist die Geschichte damit aber noch lange nicht. Der Kongress könnte weitere Ermittlungen anstoßen. Auch gibt es eine ganze Reihe anderer Verfahren, die noch in New York anhängig sind - und in die Trump offenbar auf unterschiedliche Weise verwickelt ist. Vor allem aber dürfte nun der Wahlkampf 2020 endgültig eröffnet sein, meint mein Kollege Roland Nelles. Der Mueller-Bericht vertiefe nur die ohnehin schon bestehenden Gräben, die zwischen Trumpisten und dem Rest des Landes klaffen.

Stefan Kuzmany spottet in seiner Kolumne hingegen, dass wir uns jetzt alle mal wieder beruhigen sollten: Schließlich sei es doch eine gute Nachricht, dass der US-Präsident kein überführter Verbrecher sei.

Die Zahl des Tages: Vier

So viele Schüler hat die Halligschule in Nordstrandischmoor derzeit. Allerdings herrscht auf dem Eiland im nordfriesischen Wattenmeer Lehrermangel. Mit einer Stellenanzeige suchen die Eltern von einem der Schulkinder nun dringend nach einem Lehrer. Bewerber sollten mit beiden Beinen im Leben stehen und sich darauf einstellen, dass sie geduzt werden.

DPA Nordstrandischmoor

News: Was Sie heute wissen müssen

In Libyen werden immer mehr Migranten gefoltert und vergewaltigt. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Unter den Tätern sind offenbar auch die lokalen Partner der EU.

Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Unter den Tätern sind offenbar auch die lokalen Partner der EU. Die Britische Regierung hält sich drittes Votum offen: Eigentlich sollte das britische Unterhaus in dieser Woche erneut über Theresa Mays Brexit-Deal abstimmen. Auch für ein mögliches drittes Votum sieht May derzeit keine Mehrheit.

Eigentlich sollte das britische Unterhaus in dieser Woche erneut über Theresa Mays Brexit-Deal abstimmen. Auch für ein mögliches drittes Votum sieht May derzeit keine Mehrheit. Die Spitzengehälter der Dax-Chefs: Die Bezüge deutscher Konzernchefs sind im vergangenen Jahr laut einer Studie auf einen neuen Spitzenwert gestiegen. Hier geht es zu den Topverdienern.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Als Außenseiter kickt Deutschland besser - so lautet eine von drei Thesen, die meine Kollegen Marco Fuchs und Tobias Escher nach dem Sieg der Deutschen über die Niederländer aufgestellt haben. Den kompletten Text finden Sie hier.

Apple ist auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern? In seiner Videokolumne macht Harald Schmidt einen Vorschlag dazu.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Leben ohne Nachwuchs: Jede fünfte Frau bleibt heute kinderlos, bei Akademikerinnen ist es jede vierte. Sind Kinderlose die glücklicheren Menschen? Hier berichten vier Frauen und ein Mann.

Wie der Staat seine Ärmsten triezt: Senioren, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, müssen heute aufwendig beweisen, dass sie arm sind. Ist das zumutbar?

HC Plambeck/ DER SPIEGEL Ingrid Grundmann in ihrem WohnzimmerFotograf: HC Plambeck

Wie hat die AfD den Bundestag verändert? Seit anderthalb Jahren bildet die Partei mit 91 Abgeordneten die größte Oppositionsfraktion. So haben sich seither die Umgangsformen im Parlament verändert.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Wie wäre es mit einem Abend auf der Couch? In "Gegen die Angst" bekommt die Berliner Staatsanwältin Judith Schrader es mit arabischen Clans zu tun - und zwar nicht nur beruflich. Ihr heimlicher Geliebter, ein Polizist, wird im Einsatz von einem Clanmitglied niedergeschossen und fällt ins Koma. Schrader will den Täter nun um jeden Preis vor Gericht stellen. Der Film verschleiert den politischen Blick leider etwas mit Gefühlsduselei, findet mein Kollege Oliver Kaever. Ab 20.15 Uhr können Sie sich im ZDF ein eigenes Bild machen.

ZDF/ Lars R. Liebold

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

