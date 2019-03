hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Niederlande, durchge-rutte-lt

Bei der Wahl in den Niederlanden ist das Bündnis von Regierungschef Mark Rutte unter die Räder gekommen. Ruttes konservativ-liberale Allianz büßte die Mehrheit in der Ersten Kammer des Parlaments - etwa vergleichbar mit dem deutschen Bundesrat - ein.

Freuen dürfen sich - neben den Grünen, die in den Großstädten Amsterdam, Utrecht und Groningen stärkste Kraft wurden - vor allem die Anhänger des Rechtspopulisten Thierry Baudet. Mit zwölf Sitzen holte Baudets Forum voor Democratie aus dem Stand ebenso viele Mandate wie Ruttes VVD.

Mieke Meesen Pianist Baudet

Baudet ist in den Niederlanden der nächste Geert Wilders: fast genauso islamophob. Und wie der Rechtspopulist mit der weißen Turmfrisur ist auch Baudet überzeugt, dass sich fast jedes Problem mit Einwanderung erklären - und mit dem Ende derselben lösen - lässt. Anders als Wilders aber gibt sich Baudet intellektuell. Er spielt gern öffentlich Klavier, tut schöngeistig, verweist auf seine akademische Bildung. Und alle fragen sich: Wie weit kann es Baudet noch bringen?

Spekuliert wird zudem, ob die Todesschüsse von Utrecht zwei Tage vor der Wahl den Urnengang beeinflusst haben. Lange war unklar, was den 37-jährigen Schwerkriminellen Gökmen T. dazu brachte, in einer Straßenbahn drei Menschen zu töten und weitere schwer zu verletzen. Jetzt hat sich die Staatsanwaltschaft festgelegt: Sie klagt wegen Terrorismus an.

Die Zahl des Tages: 115 Euro

Diesen Betrag, 115 Euro pro Jahr, würde ein Chaos-Brexit jeden Deutschen kosten. Errechnet hat ihn die Bertelsmann-Stiftung anhand der prognostizierten Mehrkosten durch Zölle und weniger Wettbewerb. Etwa acht Mal so teuer käme ein harter Brexit demnach die Briten zu stehen. Ihnen droht ein jährlicher Pro-Kopf-Verlust von 900 Euro.

News: Was Sie heute wissen müssen

AP Polizistin mit Kopftuch schützt eine Trauerfeier

Trauern mit Kopftuch: Unter dem Motto "Headscarfs for Harmony" sind am morgigen Freitag Männer wie Frauen in Neuseeland aufgerufen, im Gedenken an die Opfer des Christchurch-Attentats Kopftuch zu tragen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

DPA Greta Thunberg in Stockholm

Greta, die Atom-Prophetin: Kolumnist Jan Fleischhauer freut sich darüber, dass eine Aussage der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg pro Atomkraft ihre links-grünen deutschen Anhänger in Gewissensnöte stürzen könnte.

SPIEGEL ONLINE

Auf dem Wagen vor mir fährt...: Im deutschen Kraftfahrergewerbe sind Sexismus und #MeToo offenbar kein Thema, da gibt es einiges zu sehen, erklärt Harald Schmidt im Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Pilot über Assistenzsysteme wie bei der Boeing 737 Max: "Eine Automatisierung will nicht überleben. Wir schon." Lesen Sie hier das Interview.

Jemal Countess / Getty Images Absturzstelle der Boeing in Bischoftu, Äthiopien

Hat das Buch doch noch eine Chance? Heute startet die Leipziger Buchmesse. Es ist das Treffen einer Branche, die sich gegen die Krise stemmt. Wie geht es Autoren, Verlegern, Händlern?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Gordon Welters/DER SPIEGEL Junge Garde: Amthor, Amtsberg, Kühnert

Von denen werden Sie hören: Philip Amthor (CDU), Luise Amtsberg (Grüne) und Kevin Kühnert (SPD) sind Hoffnungsträger ihrer Parteien. Hier diskutieren die Millennial-Politiker über ihr Leben in der ersten Reihe der Berliner Republik - im Stimmenfang-Podcast.

