hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

IS-Kämpfer: Trump macht Druck, Berlin zögert

Donald Trump hat mit einem Tweet die Bundesrepublik und andere europäische Staaten unter Druck gesetzt: Sie sollen ausländische IS-Kämpfer, die von den Kurden im Norden Syriens gefangen genommen wurden, zurücknehmen und ihnen den Prozess machen. Ansonsten würden sie freigelassen.

Für die Bundesregierung ist die Drohung des US-Präsidenten heikel. Berlin fühlt sich zwar verantwortlich, spielt aber zunächst einmal auf Zeit. Familienangehörige der inhaftierten Dschihadisten werfen der Regierung bereits Untätigkeit vor.

Außenminister Heiko Maas hält eine Rückholung der deutschen IS-Kämpfer aber "für schwer realisierbar". Nach Angaben der Bundesregierung geht es um eine mittlere bis größere zweistellige Zahl von Dschihadisten. Gegen wenige von ihnen liegt in der Bundesrepublik ein Haftbefehl vor.

Das absolute Horrorszenario wäre, wenn einer der Männer oder Frauen, die man aus Syrien zurückholt, einen Anschlag in Deutschland beginge. Lesen Sie hier die Analyse meiner Berliner Kollegen.

Milizionäre des IS kämpfen in der syrischen Wüste ihre letzte Schlacht - aber entgegen Behauptungen der USA sind sie noch längst nicht besiegt.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Eklat bei Labour: Sieben Abgeordnete sind aus Protest gegen Parteichef Jeremy Corbyn ausgetreten. Es geht um dessen Haltung zum Brexit - und Antisemitismus-Vorwürfe.

Sieben Abgeordnete sind aus Protest gegen Parteichef Jeremy Corbyn ausgetreten. Es geht um dessen Haltung zum Brexit - und Antisemitismus-Vorwürfe. Die Angst der Autobosse: Verhängt Donald Trump Strafzölle auf deutsche Autos? Möglich ist alles, sicher ist nichts - ganz so, wie es dem US-Präsidenten gefällt. Hier geht es zur Analyse.

Frauke Petry auf der Anklagebank: Die frühere AfD-Parteivorsitzende muss sich in Dresden wegen des Verdachts auf Meineid vor Gericht verantworten. Was bedeutet das für ihre Karriere?

Getty Images Frauke Petry

Häuser auch im Umland der Städte werden teurer: In vielen Städten sind Immobilien bereits kostspielig. Aber laut einem Bundesbank-Bericht steigen die Preise jetzt auch im Umland.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Kein schlechtes Land: Hundert Jahre Schwarz-Rot-Gold und eine aktuelle Frage: Geht Deutschland vor die Hunde? Kommt sehr darauf an, wen man fragt. Lesen Sie hier die Kolumne von Stefan Kuzmany zum Nationalstolz.

imago/ Sven Simon

Was macht ein Autor ohne Werk? Rudi Carrell wusste: Witze kann man nur dann aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher hineingesteckt hat. Gilt das auch für Kolumnen? fragt Harald Schmidt im Video.

SPIEGEL ONLINE

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die perfekte Gegnerin für Trump: Das Besondere an der Ära Trump ist, dass dieser US-Präsident einen neuen Typ Widersacher hervorbringt: brillante, ambitionierte Frauen. Keine von ihnen hat einen so guten Start wie Kamala Harris.

Scott Strazzante/ San Francisco Chronicle/ Polaris Kamala Harris

Bei Rücken hilft nur Muskel: Aufstehen ging schon mal besser, der Gang ist unrunder geworden - und jetzt zwickt auch die Hüfte. Im Alter schwindet die Muskelmasse nun einmal. Doch Kraft kann man sich wieder antrainieren. Nur: Wie geht das am besten?

imago/ Westend61

DIE ZAHL DES TAGES

180 Millionen:

So viele Euros gab der FC Liverpool vor dieser Saison für neue Spieler aus. Das ist 18-mal so viel wie Bayern München, ihr Gegner morgen Abend in der Champions League (21 Uhr bei Sky und im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE). Lesen Sie in diesem Interview, warum die Engländer trotzdem besser wirtschaften als die Deutschen. Was die Liverpool-Fans erwarten, zeigt dieses Video.

Getty Images Liverpools Stars Klopp und Salah

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Schon auf morgen vorbereiten: Kamen Sie heute auch so schlecht aus dem Bett und in Fahrt? Morgen kann mit Routine alles besser werden - wenn Sie am Abend diese Tipps lesen für den perfekten Start in den Tag.

Getty Images

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

